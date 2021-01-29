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Ölen kuşu için 'Yüreğimin parçasıydın sen' diye gözyaşı döktü

29.01.2021 11:05 | Son Güncelleme:
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Ölen kuşu için 'Yüreğimin parçasıydın sen' diye gözyaşı döktü

Sosyal medyada, ölen muhabbet kuşu için "Dışarıya da çıkarmadık, evde koronavirüs de yoktu. Yavrum, yüreğimin parçasıydın sen" diyerek ağladığı görüntüler büyük ilgi gördü.

Annesi Rüya Çatkaya tarafından çekilen videoda ölen muhabbet kuşu için gözyaşı döken 5 yaşındaki Zeynep, elindeki diğer kuşa "arkadaşını kaybettik" diyerek ağladı.

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Annesi tarafından çekilen görüntülerde küçük Zeynep, "Anne niye hastaydı kurban olayım en sevdiğim rengiydi bu anne. Aşkım uyan, anne yoksa bu şaka mı yapıyor? Anne korona virüs olmaz dışarı mı attık, topraktan mı getirdik, evde duruyordu her gün. Evde korona virüs yoktur. Yavrum yüreğim. Yavrum öldü. Yüreğimin parçasıydın sen benim. Anne gittiğinde görmez miydin. Sesi çıkıyordu bir şey vurmadık bir şey yapmadık buna" diyerek gözyaşı döktü.

Anne Rüya Çatkaya tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede büyük ilgi gördü.

İHA

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