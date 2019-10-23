"Olimpik hazırlık merkezleri Türk sporunun geleceğidir"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerinin (TOHM) geliştirilmesini sağlamak amacıyla projeden faydalanan sporcuların katıldığı bir anket çalışması gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ankete katılan TOHM sporcuları, Türkiye'nin 22 ilinde 22 spor branşını kapsayan alanda olimpik sporcu yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yürüten TOHM Projesi'nin, Türk sporunu geleceğe taşıyacak çok önemli bir proje olduğunu ifade etti.

TOHM Genel Değerlendirme Raporu'nda sporcuların, bu proje hakkında yüksek oranda olumlu düşüncelere sahip oldukları kaydedildi.

TOHM Projesi ile TOHM antrenör ve destek personeline yönelik değerlendirme yapan sporcular, projenin olumlu ve aksayan yönlerine yönelik görüşlerini paylaştı.

Sporcular, TOHM sporcusu olmayı ayrıcalıklı bir çerçevede değerlendirirken, TOHM'da aldıkları eğitim ile antrenman ve yarışma performanslarının arttığını, bu proje kapsamında kendileriyle ilgilenen bütün teknik ekipten de memnun olduklarını ifade etti.