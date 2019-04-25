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Olimpiyat şampiyonu röportaj sırasında bayıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 20:31 | Son Güncelleme

Brezilya’nın çifte olimpiyat şampiyonu voleybolcu Jacqueline Carvalho, eşinin takımının oynadığı Erkekler Superliga’nın finalinde röportaj verdiği sırada baygınlık geçirdi.Brezilya Milli Takımı’yla Pekin 2008 ve Londra 2012’de çifte olimpiyat şampiyonluğu kazanan Jacqueline Carvalho, kedisi gibi sporcu olan kocası Murio Endres’in oynadığı Erkekler Superliga finali maçı esnasında röportaj verirken bayıldı.35 yaşındaki oyuncu, kendisiyle röportaj yapan gazetecinin atikliği sayesinde yere düşmekten kurtuldu.

Brezilya’nın çifte olimpiyat şampiyonu voleybolcu Jacqueline Carvalho, eşinin takımının oynadığı Erkekler Superliga’nın finalinde röportaj verdiği sırada baygınlık geçirdi.
Brezilya Milli Takımı’yla Pekin 2008 ve Londra 2012’de çifte olimpiyat şampiyonluğu kazanan Jacqueline Carvalho, kedisi gibi sporcu olan kocası Murio Endres’in oynadığı Erkekler Superliga finali maçı esnasında röportaj verirken bayıldı.
35 yaşındaki oyuncu, kendisiyle röportaj yapan gazetecinin atikliği sayesinde yere düşmekten kurtuldu. Şampiyon oyuncu, ilk setin ardından verdiği röportaj sırasında, "Affedersin, kendimi kötü hissediyorum" dedikten sonra bayıldı. Hastaneye kaldırılan Carvalho’nun kalp debisindeki ani düşüşe bağlı olarak gelişen yetersiz beyin kan akımına bağlı geçici şuur kaybı geçirdiği bildirildi.

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