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Ölmek artık daha pahalı... Arsa fiyatları artınca mezar fiyatları da uçtu! Rakamlar dudak uçuklatıyor

06.01.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde arazi fiyatları ve konut fiyatları hızla artınca, mezar fiyatları da pahalandı. Antalya kent merkezindeki mezarlıkta aile mezarı almak isteyenlerin 24 metrekare için 250 bin, 12 metrekare için 125 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Sadece kefen fiyatları da yıl içinde 850 liradan bin 100 liraya yükseldi. Özel şirketlerin 1 yıl önce 4 bin 750 liraya gerçekleştirdiği cenaze nakil, yıkama ve kefenleme ücreti ise 7 bin lira oldu. İşte detaylar...

Ölmek artık daha pahalı... Arsa fiyatları artınca mezar fiyatları da uçtu! Rakamlar dudak uçuklatıyor

Antalya'da pandemi sürecinde yükselen konut ve arazi fiyatları, Rusya- Ukrayna savaşında kente gelen yabancılara yönelik satışlarla daha da arttı. Kentte 3 yılda konut yaklaşık 8 kat, arazi ise 5 kat pahalandı. Antalya'daki arsa değeri yükselişi, mezar fiyatlarına da yansıdı. Konyaaltı'ndaki Uncalı Kent Mezarlığı'nda 2020'de 60 bin lira olan 24 metrekare aile mezarlığı, 250 bin liraya; 12 metrekare mezarlık da 30 binden 125 bin liraya yükseldi. Kurşunlu Mezarlığı'nda ise 2020'de 30 bin lira olan 24 metrekare aile mezarı, bu yıl 120 bin; 12 metrekare mezar da 15 binden 60 bin lira oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl belirlediği aile mezarlığı satış bedelini 2023'te de sürdürme kararı aldı.

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MEZAR TAŞI FİYATINDA YÜKSELİŞ

Cenaze nakli, yıkama ve defin hizmetlerinin belediye tarafından ücretsiz gerçekleştirildiği mezarlıklarda, yakınlarını kaybedenlerin firmalar aracılığıyla yaptırdığı kabir fiyatında da artış oldu. Kabir yapım hizmeti veren şirketlerde geçen yılın ilk aylarında 1500 liraya satılan mermer mezarın fiyatı, bu sene 7 bin liraya yükseldi. Mezar fiyatındaki artış sonrası kabir yaptıranlardan kredi kartıyla ödemeyi tercih eden fazlalaştı. Bazı şirketlerin iş yerinin camına 'Kredi kartıyla hizmet verilir' yazısı astığı görüldü. Kabir yapım hizmeti veren firmaların temsilcileri, maliyet artışı ve mermer fiyatındaki yükselme nedeniyle mezar taşı fiyatının geçen yıla göre 4 kat pahalandığını belirtti.

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'KEFEN PARASI' ARTTI

Belediyenin ücretsiz hizmet verdiği defin işlemlerini şirketler aracılığıyla yaptırmak isteyenlerin ayırdığı 'kefen parası' bütçesi de arttı. Şirketlerin 1 yıl önce 4 bin 750 liraya gerçekleştirdiği cenaze nakli, cenazenin yıkanması ve kefenlenmesi gibi hizmetlerin ücreti 7 bin lira oldu. Sadece kefen fiyatı ise yıl içinde 850 liradan 1100 liraya yükseldi.

Kentte defin hizmeti veren şirketin sahibi Nazmi Okur, son dönemde fiyatlardaki artış nedeniyle müşterilerinin çoğunun kredi kartıyla ödemeyi tercih ettiğini söyledi.

(DHA)

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