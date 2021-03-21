Ölmek üzereyken bulmuşlardı! Sokak köpeğinin son hali şaşırttı

Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Bayram Hacılı Mahallesi’nde bulunan Melekler Yaşam Köyü Derneği (MEYAKO), bir grup hayvanseverle faaliyet gösteriyor. İçerde 150, dışında ise yaklaşık 200'e yakın sokak hayvanına bakan dernek, şiddete uğramış, travma geçirmiş ve trafik kazası sonucu engelli olan köpeklerin tedavilerini gönüllülük esasıyla yapıyor. Onlarca köpeğin bulunduğu derneğe ait barınakta köpekler özgür bir şekilde geniş bir alanda bakılıyor. Çoğunluğunu engelli köpeklerin oluşturduğu barınakta, tedavisi tamamlanan köpekler, isteyenlere sahiplendiriliyor.

'SİMON, HAYATA TESADÜFEN TUTUNAN ÇOCUKLARIMIZDAN'

Geçen aylarda Osmaniye’de bulunan, bir dinlenme tesisinde halk arasında 'uyuz' olarak bilinen hastalığa yakalanan köpek ihbarı üzerine harekete geçen MEYAKO, Osmaniye’ye giderek köpeği tedavi ettirmek için kente getirdi. Veteriner kontrolünden geçirilen köpeğe 'Simon' ismi verildi. Hayvanseverlerin bakımıyla köpek, sağlığına kavuştu.

MEYAKO kurucusu Çiğdem Uğur, Simon’ın ileri derecede uyuz hastalığına yakalandığını belirterek, "Uyuz hastalığı başlangıç seviyesindeyken insanlar bu hastalıktan korkup köpeklerini atıyorlar. Aslında bu hastalığın çok ucuz maliyetli bir tedavisi var. İlerleyen dönemlerde bu hastalık, hayvanların yaşama şansını düşürüyor. Simon da hayata tesadüfen tutunan çocuklarımızdan. Onun da tedavisi çok uzun sürdü. Birçok iç organı ve kan değerleri çok kötü durumdaydı. Şu anda durumu gayet iyi" dedi.