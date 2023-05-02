Ölmüş çiçeklerinizi canlandırmanın kolay yolu! Solmuş çiçekleri açtırmak için...

Bitkilerin canlı görünmesi için bitki bakımına özen göstermek gerekiyor. Bitki bakımının zor olduğu düşünülse de yapılan kolay yöntemler çiçeklerin çok daha canlı olmasını sağlayabiliyor. Solan bitkileri canlandırmak için evde bulunan malzemeleri kullanabilirsiniz.

SOLMUŞ ÇİÇEKLERİ CANLANDIRMAK İÇİN

YUMURTA KABUKLARI

Her gün yumurta yiyor, kabuklarını çöpe atıyorsanız dikkat! Yumurtanın içi ne kadar sizin sağlığınız için önemliyse kabukları da bitkileriniz için bulunmayacak bir vitamin özelliğindedir. Yumurtanın kabuklarını küçük parçalara ayırıp ya da toz haline getirip toprak diplerine serpin. Kısa zamanda bitkilerinizin iyileştiğini görebilirsiniz.

HAŞLAMA SUYU

Yumurtanın kabukları kadar yumurtayı haşladığınız su da bitkilerinizin gelişimi için çok değerlidir. Yumurta haşladığınız suyu lavaboya dökmek yerine bitkilerinizin dibine dökerek onların güçlenmesini, sağlık kazanmasını sağlayabilirsiniz.

SEBZE VE MEYVE KABUKLARI

“Onun vitamini kabuğunda!” cümlesini bitkiler için tekrar hatırlatmanın tam zamanı! Arta kalan tüm sebze ve meyve kabuklarını 24 saat beklettikten sonra kaynar su içerisine koyun. Kaynar su içerisinde de 12 saat kadar beklettikten sonra kabukları çıkarıp kalan su ile bitkilerinizi sulayın. Bu yöntemi düzenli olarak uyguladığınızda bitkilerinizdeki güzel değişimi fark edeceksiniz.



