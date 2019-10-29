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'Oltalama' yöntemiyle dolandırıcılığa 5 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 12:40 | Son Güncelleme

MERSİN'de 'oltalama' yöntemini kullanarak bir kişinin banka hesabından 13 bin 600 TL'yi başka hesaba aktarıp, adına da 5 bin TL kredi çeken 5 kişi tutuklandı.

'Oltalama' yöntemiyle dolandırıcılığa 5 tutuklama

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de 'oltalama' yöntemini kullanarak bir kişinin banka hesabından 13 bin 600 TL'yi başka hesaba aktarıp, adına da 5 bin TL kredi çeken 5 kişi tutuklandı.
Mersin de yaşayan H.Ş., internette gördüğü banka reklamına tıklayıp hesap bilgilerini girdikten sonra giriş yapmaya çalıştı. Ancak bir türlü giriş yapamayan H.Ş., web sayfasının kapanması üzerine telefonuna hesabından 13 bin 600 lira havale yapılarak 5 bin TL ihtiyaç kredisi çekildiği mesajı geldi. Bunun üzerine H.Ş., polise giderek şikayetçi oldu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu paranın bir kısmının İstanbul, bir kısmının ise Mersin'deki para çekme makinasından nakit çekildiğini, bir kısmının ise çeşitli iş yerlerinden harcama yapıldığını belirledi. Güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri belirlenen E.E., teknik ve fiziki takibe alındı. Yapılan araştırmada E.E.'nın A.K., A.Y.,H.D. ve R.A. ile birlikte rastgele kullanıcı hesaplarına e-mail gönderdikleri çevrimiçi bir saldırı türü olan 'oltalama' yöntemiyle H.Ş.'nin hesaplarını ele geçirdiği saptandı.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin aynı yöntemle çok sayıda kişinin hesaplarındaki paraları çektiklerini de ortaya çıkardı. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

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'Oltalama' yöntemiyle dolandırıcılığa 5 tutuklama

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