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  4. Ölü bulundu! Hindistan’da yolda yürüyen yaşlı adama sırtlan saldırdı

Ölü bulundu! Hindistan’da yolda yürüyen yaşlı adama sırtlan saldırdı

08.09.2021 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Pune kentinde yolda yürüyen yaşlı bir adam sırtlanın saldırısına uğradı. Sırtlanın daha önce de bir kişiye saldırdığı öğrenilirken, hayvanın daha sonra ölü bulunduğu belirtildi.

Hindistan’ın Maharaştra eyaletine bağlı Pune kentindeki Khed Taluka’da yolda yürüyen yaşlı adama sırtlan saldırdı. Sırtlanın daha önce de bisiklet süren bir gence saldırdığı öğrenilirken, hayvanın daha sonra ölü bulunduğu belirtildi.

Orman yetkilileri pazar günü yaşanan olayla ilgili yaptıkları açıklamada, sırtlanın hasta olduğundan şüphelenildiğini ve bu nedenle yoldan geçenlere saldırdığını ifade ettiler. Sırtlanın saldırdığı yaşlı adamın ise hastanede müşahede altında tutulduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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