Ölü popo sendromu nedir ve nasıl önlenir?

Gluteal amnezi kalçanızın kasları hasar gördüğünde ortaya çıkar ve bu sırtınızı, dizlerinizi ve daha da fazlası sağlığınıza birçok zarar verebilir. Bu durumu sizler için araştırdık ve fiziksel aktivitenin önemi hakkında farkındalık oluşturmak istedik.

SAATLERCE HAREKETSİZ OTURMANIN TEHLİKELERİ

Uzun süre oturmak, en büyük endişelerden biri haline geldi ve bunun şaşırtıcı bir yanı yok. Uzun süre oturmak, yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri ve kardiyovasküler hastalık gibi birçok tehlikeli fiziksel duruma neden olabilir ve bildiğiniz gibi, her gün ne kadar egzersiz yaparsanız yapın, bunların çoğu kalıcıdır.

Ne yazık ki, bu kronik durumların herhangi birinin yanı sıra, uzun saatler oturmak da günlük yaşamınızı etkileyebilecek rahatsızlıkların nedeni olabilir. Ve her şey kalçanızla, ölü popo sendromu denen bir şeyle başlar.

GLUTEAL AMNEZİ NEDİR?

Gluteal amnezi, kalça kaslarının düzgün çalışmamasına ve temelde uykuya dalmasına neden olan bir sendromdur. Çok uzun süre oturduğumuzda, bu kaslar sadece pasif kaslar haline gelir ve vücut onları nasıl etkinleştireceğini “unutur”. Bu yüzden Gluteal amnezi'ye ölü popo sendromu da deniliyor.