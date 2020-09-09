Ölü popo sendromu nedir ve nasıl önlenir?

Gluteal amnezi kalçanızın kasları hasar gördüğünde ortaya çıkar ve bu sırtınızı, dizlerinizi ve daha da fazlası sağlığınıza birçok zarar verebilir. Bu durumu sizler için araştırdık ve fiziksel aktivitenin önemi hakkında farkındalık oluşturmak istedik.
Uzun süre oturmak, en büyük endişelerden biri haline geldi ve bunun şaşırtıcı bir yanı yok. Uzun süre oturmak, yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri ve kardiyovasküler hastalık gibi birçok tehlikeli fiziksel duruma neden olabilir ve bildiğiniz gibi, her gün ne kadar egzersiz yaparsanız yapın, bunların çoğu kalıcıdır.
Ne yazık ki, bu kronik durumların herhangi birinin yanı sıra, uzun saatler oturmak da günlük yaşamınızı etkileyebilecek rahatsızlıkların nedeni olabilir. Ve her şey kalçanızla, ölü popo sendromu denen bir şeyle başlar.
Gluteal amnezi, kalça kaslarının düzgün çalışmamasına ve temelde uykuya dalmasına neden olan bir sendromdur. Çok uzun süre oturduğumuzda, bu kaslar sadece pasif kaslar haline gelir ve vücut onları nasıl etkinleştireceğini “unutur”. Bu yüzden Gluteal amnezi'ye ölü popo sendromu da deniliyor.
Bu o kadar kötü görünmeyebilir, diye düşünebilirsiniz, ama gerçekte çok sorunludur. Kalça kasları vücuttaki en büyük kaslar arasındadır ve bu nedenle yaptığımız çoğu harekette kullanılır. Çalışmadıkları zaman, aynı güce sahip olmayan diğer kaslar dizlerimiz ve sırtımız gibi vücudun diğer kısımları onların yerini alıyor. Ve tabii ki bu, sonuç olarak buralardaki kaslara zarar veriyor.
Bu durumdan muzdarip insanlar, uzun saatler oturduktan sonra kalçalarının uyuşmuş ve hatta ağrılı hissettiklerini ayrıca bellerinde, kalçalarında ve hatta dizlerinde ağrı yaşadıklarını ifade ederler. Ölü popo sendromundan muzdarip olduğunuzdan şüpheleniyorsanız, ancak yine de gerçekten buna sahip olup olmadığınızdan emin değilseniz, hatırlamanız gereken ilk şey, uygun şekilde teşhis konulması için doktora gitmeniz gerektiğidir.
Tüm vücutlar farklıdır ve her birinin egzersize başlamadan önce dikkate alınması gereken kendi gereksinimleri vardır. Bu nedenle, kişisel bir antrenörle çalışmamaya karar verirseniz, sağlığınıza zarar vermeyecek bir antrenman programı hazırlaması için bir uzmanla iletişime geçmeniz her zaman daha iyidir.
Her gün birkaç dakika kalçalarınızı çalıştırın. Günün çoğunu oturarak geçiriyorsanız, en iyi çare önlem almaktır. Kalçanızı harekete geçirmek için günde sadece birkaç dakika egzersize ihtiyacınız var. Her gün squatı, zıplamayı ve düz bir yüzeyde uzanıp kalçalarınızı sıkmayı deneyin.
Mümkün olduğunca hareket edin. Rutininizde oturma saatlerinizi kısaltacak bazı değişiklikler yapın. Sık sık yürüyün en az yarım saatte bir oturduğunuz yerden kalkın.
Vücudunuzu daha esnek olacak şekilde eğitin: Sürekli eğitimle kalçalarınızı daha verimli bir şekilde ve yaralanma riski olmadan harekete geçirmek ve sertleştirmek için yeterli kas esnekliği geliştireceksiniz.
Sağlıklı bir diyet yaptığınızdan emin olun: fazla kilolu olmak kalçalarınıza daha fazla baskı uygular ve bu da ölü popo sendromunu tersine çevirmenizi zorlaştırabilir.
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