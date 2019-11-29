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Ölüm döşeğindeki adam, vizyona girmeden o filmi izleyebilecek

29.11.2019 09:47 | Son Güncelleme

Disney CEO'su Bob Iger, İngiltere'de ölüm döşeğinde olan bir hastanın 20 Aralık'ta vizyona girecek son Star Wars filmini küçük oğluyla daha önce izlemesi arzusunu yerine getireceklerini duyurdu.

Ölüm döşeğindeki adam, vizyona girmeden o filmi izleyebilecek

İngiltere'nin Waterlooville kasabasındaki Rowans bakımevi, Twitter hesabından yaptığı duyuruda bir hastası için yardıma ihtiyacı olduklarını aktardı.

Bakımevi attığı tweetinde, "Yardımcı olur musunuz? Star Wars'un BÜYÜK hayranı olan bir hastamız var ve maalesef zaman 20 Aralık'a kadar ondan yana olmayacak. Son arzusu Star Wars'un final filmi #RiseOfSkywalker'u küçük oğluyla beraber izlemek. Bunun gerçekleşmesine yardımcı olabileceğini bildiğiniz HERHANGİ biri varsa lütfen bunu onlarla paylaşın. Teşekkürler" dedi.

Bakımevinin bu tweetine kullanıcılar büyük bir ilgi gösterdi, Luke Skywalker karakterini canlandıran oyuncu Mark Hamil de bakımevinin bu talebine "İyi şanslar" diyerek destek verdi.

Disney CEO'su Bob Iger ise önce bu dileği yerine getirmeye çalışacaklarını söyledi; ardından attığı tweetinde ise, "Şükran Günü'nde Disney olarak #TheRiseOfSkywalker'ı Rowans Bakımevi'ndeki bir hasta ve ailesi ile paylaşabileceğimizi söylemekten minnet duyuyoruz. Güç sizinle ve hepimizle olsun!" dedi.

Bunun üzerine bakımevi ise "Disney'e ne kadar teşekkür etsek azdır" ifadesini paylaştı.

Bakımevinde çalışan ve hastanın talebini internete taşıyan sağlık görevlisi Lisa Davies ise bu haber karşısında dilinin tutulduğunu söyledi.

Davies, "Disney'in bunu yapmak için dağları yerinden kaldırması gerektiğini biliyoruz" diyerek bu dileğin yerine gelmesini sağlayan Star Wars hayranlarına ve bu konuyu haberleştiren medya kurumlarına teşekkür ettiklerini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
ölüm döşeği Star Wars hasta Disney

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