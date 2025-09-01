'Ölüm Üçgeni'nde sivilcesini patlatan kadın yüz felci geçirdi! Neredeyse canından oluyordu

Üç çocuk annesi genç Lish Marie, TikTok hesabında, yüzünün altındaki bir sivilceyi patlatmanın aşırı iltihaplanmaya ve tıbbi müdahale gerektiren yüz felcine neden olduğunu anlatan bir video paylaştı.

GÜLÜMSERKEN CANI YANIYORDU

Lish, sol burun deliğinin hemen altındaki bir sivilceyi tırnaklarıyla patlatmaya çalıştı, ancak birkaç saat içinde bir şeylerin ters gittiğini anladı. Yüzünün sol tarafı o kadar şişti ki gülümsemeye çalıştığında canı yanıyordu ve sadece ağzının diğer köşesi sırıtıyordu. Yaklaşık dört saat sonra acil servise gitti ve doktorlar, sivilce yoluyla kan dolaşımına girdiği iddia edilen enfeksiyonları tedavi etmek için ona ilaç tedavisi uygulamaya başladı.

PAYLAŞIMI VİRAL OLDU

Lish'in TikTok paylaşımı viral olduktan sonra, yüzün aynı bölgesindeki sivilceleri patlatan ve bunun feci sonuçlara yol açtığı benzer vakalar hakkında bir haberler yapıldı. Bir kadın, kendi vakasında bunun "doğumdan daha kötü" bir stafilokok enfeksiyonuna yol açtığını ve yara izi bıraktığını iddia etti.

Bir anne ise, kızının enfekte bir sivilcenin yayılması sonucu bir hafta hastanede yattığını ve yüz ameliyatı geçirdiğini anlattı. Doktorlar, "Ölüm Üçgeni" adı verilen bu yüz bölgesinin anatomik yapısı nedeniyle, en küçük sivilceleri patlatmanın bile komplikasyonlara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

UZMAN İSİMLERDEN UYARI: BEYNE ULAŞABİLİR

Dermatolog Dr. Vishakha Dhorde, "Bu bölgede geriye doğru kan akışını engelleyecek bir valf mekanizması yok. Enfekte bir sivilceden gelen bakteriler bu damarlara girerse beyne ulaşabilir ve septik kavernöz sinüs trombozu gibi ciddi enfeksiyonlara neden olabilir; bu da görme kaybına, felce, felç geçirmeye ve hatta ölüme yol açabilir." dedi.

Dermatolog Dr. Ajay Rana, "Bu anatomik yol nedeniyle, bu bölgedeki bir enfeksiyon, nadir durumlarda, dolaşım sisteminin diğer bölümlerinin koruyucu filtrelemesi olmadan yüzden beyne yayılabilir" diye doğruladı.

3 GÜN BOYUNCA TEDAVİ GÖRDÜ

Temel olarak, Ölüm Üçgeni'nde bir sivilceyi patlattığınızda, tehlikeli bakterilerin kan dolaşımına girip beyninize ulaşabilen bir enfeksiyona neden olabileceği açık bir yara yaratırsınız. Gülümsemesinin yaklaşık 24 saat boyunca çarpık kaldığını söyleyen Lish, 3 gün içinde tamamen normale döndü.

Diğerleri ise o kadar şanslı değildi çünkü Staphylococcus veya Streptococcus gibi bakteriler kan dolaşımına girdikten sonra başa çıkmak son derece zordur. İltihaplanma da bir sorun olabilir; Ölüm Üçgeni'ndeki bir sivilceye çok sert bastırmak, iltihabın kavernöz sinüse yayılmasına ve optik sinirlere veya beyne yakın diğer hassas organlara baskı yapmasına neden olabilir.

Lish Marie'nin videosuna bir kişi, "Bundan neredeyse ölüyordum. Şaka değil, bir buçuk hafta hastanede yattım ve ameliyat oldum" yorumunu yaptı.

Doktorlar, Ölüm Üçgeni'ndeki sivilceyi gerçekten patlatmanız gerekiyorsa, yüzünüzü ve ellerinizi yıkamanızı, tırnaklarınız yerine pamuklu çubuk veya dezenfekte edilmiş patlatma aletleri kullanmanızı ve ne yaparsanız yapın iltihaplanmayı önlemek için çok fazla baskı uygulamamanızı öneriyor.