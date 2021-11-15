Ölümcül kalp rahatsızlıklarının bir nedeni de obezite!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da obezite, sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak ifade edilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün obezite tanımlaması için yaygın olarak Beden Kitle İndeksi (BKİ) kullanılmaktadır. BKİ, bireyin vücut ağırlığının (kg), boy uzunluğunun (m cinsinden) karesine bölünmesiyle elde edilen bir değerdir. Bu değerin 18-25 arası olması normal, 25' in üzerinde olması hafif şişman ve 30' un üzerinde olması şişman olarak yorumlanır.

Obezite küresel boyutta önemli bir halk sağlığı sorunudur. Ülkemizde de diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi obezite görülme sıklığı gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemizde yapılan değerlendirmeler ışığında Türkiye'de obezite sıklığı her iki cinsiyet için ortalama %30 olarak bulunmuştur. Sağlık Bakanlığı verilerine göre toplamda fazla kilolu olanlar %34,6, fazla kilolu ve şişman olanlar %64,9, çok şişman olanların oranı %2,9 olarak bulunmuştur.

Obezitenin neden olduğu sağlık sorunları şunlardır

İnsülin direnci ve Tip 2 Diabetes Mellitus

Hipertansiyon , Koroner arter hastalığı, Hiperlipidemi, Metabolik sendrom, Felç

Bazı kanser türleri

Uyku apnesi, Solunum Hastalıkları

Karaciğer yağlanması ve Safra Hastalıkları

Aşırı kıllanma

Ruhsal sorunlar

Kas-iskelet sistemi problemleri, kemik erimesi, eklem hastalıkları

Obezite ile kalp damar hastalıkları arasındaki bağlantıya ilişkin kanıtlar epidemiyolojik çalışmalardan elde edilmiştir. Kalp damar hastalıkları, sol kalp hipertrofisi, felç ve inme, beyin damar ve boyun damar hastalıkları obezite ile birlikte daha sık görülmektedir. Ayrıca obezite sonucu gelişen insülin direnci ve şeker hastalığı da kalp ve damar hastalıklarının ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktadır. Yaşam şeklinin iyileştirilmesi ve etkili bir diyet-spor programı ile kilo vermeye başlayan obez hastalarda kalp krizi ve diğer damar hastalıklarının görülme sıklığı belirgin azalmaktadır. Bu şekilde diyete uyan hastalarımızda kalp damar darlıkları 3/4 oranında gerilemektedir. Ayrıca kilo vermek ile kalp hızı, kan basıncı ve kan şekeri değerleri kontrol altına alınmaktadır, kullanılan ilaç sayısı bile kilo kaybı ile azalabilmektedir.



