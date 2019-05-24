HABER

Ölümcül selfie! Akıllara durgunluk veren olay

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 18:45 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir genç pompalı tüfekle selfie çekmek isterken, yanlışlıkla kendini vurdu.

Ölümcül selfie! Akıllara durgunluk veren olay

Olay, öğle saatlerinde Abdulkadir Odabaşı caddesinde bir işyerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 15 yaşındaki Erdağan Ç. adlı genç büro olarak kullanılan bir işyerinde ruhsatlı pompalı tüfekle fotoğraf çekmek istedi. Genç silahla fotoğraf çekmeye çalışırken, silahın ateşlendi. Pompalıdan çıkan şaçmalar Erdoğan Ç,’nin ayaklarına isabet ederek, yaraladı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar, büroya koştu, yaralı genci kanlar içinde gören vatandaşlar olay yerine 112 acil ve polis ekiplerini çağırdı.

SELFİE

Kısa sürede olay yerine gelen acil müdahale ekipleri, yaralı genci Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan ilk müdahalesi sonrasında yaralı Şanlıurfa’ya sevk edildi. Olaydan genç haberdar olan yaralının annesi ve babası, ambulans yola çıkarken ambulansı durdurarak çocuklarını görmek istemeleri duygulu anlara neden oldu. Çocuklarını gören anne ve baba ambulanstan uzaklaştı.

Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlattı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Mesut Yılmaz'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandıMesut Yılmaz'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı
Perinçek: Türkiye, üretim devriminin eşiğinde (2) - YenidenPerinçek: Türkiye, üretim devriminin eşiğinde (2) - Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa selfie fotoğraf tüfek

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

Bu meslekleri yapanlar dikkat! Yeni düzenlemeler yolda...

Bu meslekleri yapanlar dikkat! Yeni düzenlemeler yolda...

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Selfie ile hava basarsın ha al sana .
Deklanşör diye tetiğe basmış garibim.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Sultanbeyli'de kamyon vatandaşlara çarparak dükkana girdi!

İstanbul'da korkunç kaza! Kamyon dükkana girdi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör hedefleri vuruldu

FETÖ'den yargılanan eski savcı Osman Şanal'ın cezası belli oldu!

Osman Şanal'ın cezası belli oldu!

Tunceli Belediyesi tabelasının 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararı durduruldu

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na hapis cezası!

Bakırköy Belediye Başkanı'na hapis cezası!

Görür görmez telefona sarıldılar! Evin bahçesinden çıktı

Görür görmez telefona sarıldılar! Evin bahçesinden çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.