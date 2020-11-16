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Ölümcül virüse aldırmadan plaj partisi yaptılar

16.11.2020 10:49 | Son Güncelleme:
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Ölümcül virüse aldırmadan plaj partisi yaptılar

Koronavirüs salgınında ikinci dalgayı, alınan sıkı tedbirlerle atlatan Avustralya, Melbourne'da düzenlenen plaj partisiyle gündeme geldi. Yasakların delindiği parti, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasına karşı verdiği mücadelede başarılı olan Avustralya, eski günlerine plaj partisiyle döndü.

Melbourne sahilinde yasakları ihlal eden 100'den fazla kişi, sosyal medyanın gündem konusu oldu.

Twitter'da binlerce kişinin tepkisini çeken partiye, destek verenler de yok değildi. Kullanıcılar, uzun süren kısıtlamalar sonrası biraz eğlenmenin bir sakıncası yok, bunu hak ediyoruz dediler.

Olay yerine gelen polis memurları partiyi sona erdirirken, Covid kurallarını ihlal edenlere herhangi bir cezai işlem uygulamadı.

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