Ölümcül virüse aldırmadan plaj partisi yaptılar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasına karşı verdiği mücadelede başarılı olan Avustralya, eski günlerine plaj partisiyle döndü.

Melbourne sahilinde yasakları ihlal eden 100'den fazla kişi, sosyal medyanın gündem konusu oldu.

Twitter'da binlerce kişinin tepkisini çeken partiye, destek verenler de yok değildi. Kullanıcılar, uzun süren kısıtlamalar sonrası biraz eğlenmenin bir sakıncası yok, bunu hak ediyoruz dediler.

Olay yerine gelen polis memurları partiyi sona erdirirken, Covid kurallarını ihlal edenlere herhangi bir cezai işlem uygulamadı.



