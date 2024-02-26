Ölümden kaçmak için dolaba sığınmış ama... 21 yaşındaki Güldeniz'in acı sonu!

Alaşehir ilçesi Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 4 katlı apartmanın 3’üncü katında, kiracıların yaşadığı dairede, 24 Şubat'ta saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı daireye, itfaiye merdiveniyle ulaşan ekipler, söndürme çalışmaları sonunda yangını kontrol altına aldı. Yangın söndürülünce içeriye giren itfaiye ekipleri korkunç manzarayla karşılaştı.

SIĞINDIĞI DOLAPTA ÖLDÜ

Yatak odasındaki dolabın içinde 21 yaşındaki Güldeniz Aşcı'nın cansız bedeni vardı... Yeni Asır'da yer alan habere göre; ekiplerin yaptığı detaylı incelemede, genç kızın dışarıya çıkmak için çabaladığı, kapıya ulaşamayınca da alevlerden korunmak için elbise dolabının içine girdiği ve orada öldüğü anlaşıldı.

MİSAFİRLİĞE GİTMİŞTİ

Yeşilyurt Mahallesi’nde yaşayan ve kuaför olduğu öğrenilen Aşçı’nın, yanlarına misafirliğe gittiği kız arkadaşının işe gitmesiyle, yangın sırasında evde yalnız olduğu belirlendi.

Aşçı’nın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın çıkan evin sahibi Cavit Sığlam, “Evi 3 yıl önce iki kız kardeşe kiraya vermiştim. İki kardeş evden çıkarken, yangında ölen kız gelmiş. ‘Ben kahvaltı yapacağım’ deyip, evde yalnız kalmış. Sonrasında da yangın çıkıyor. Ne olduğu, nasıl olduğu henüz belli değil.” diye konuştu.







