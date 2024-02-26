HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ölümden kaçmak için dolaba sığınmış ama... 21 yaşındaki Güldeniz'in acı sonu!

Ölümden kaçmak için dolaba sığınmış ama... 21 yaşındaki Güldeniz'in acı sonu!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
26.02.2024 07:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 4 katlı apartmanın 3’üncü katında yangın çıktı. Yangında, dairede misafir olarak bulunduğu belirtilen 21 yaşındaki Güldeniz Aşcı yaşamını yitirdi. Korkunç olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Aşçı’nın yangında evde yalnız olduğu öğrenilirken, genç kızın yangın sırasında elbise dolabının içine girdiği ve orada öldüğü anlaşıldı.

Ölümden kaçmak için dolaba sığınmış ama... 21 yaşındaki Güldeniz'in acı sonu!

Alaşehir ilçesi Yenice Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 4 katlı apartmanın 3’üncü katında, kiracıların yaşadığı dairede, 24 Şubat'ta saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı daireye, itfaiye merdiveniyle ulaşan ekipler, söndürme çalışmaları sonunda yangını kontrol altına aldı. Yangın söndürülünce içeriye giren itfaiye ekipleri korkunç manzarayla karşılaştı.

SIĞINDIĞI DOLAPTA ÖLDÜ

Yatak odasındaki dolabın içinde 21 yaşındaki Güldeniz Aşcı'nın cansız bedeni vardı... Yeni Asır'da yer alan habere göre; ekiplerin yaptığı detaylı incelemede, genç kızın dışarıya çıkmak için çabaladığı, kapıya ulaşamayınca da alevlerden korunmak için elbise dolabının içine girdiği ve orada öldüğü anlaşıldı.

MİSAFİRLİĞE GİTMİŞTİ

Yeşilyurt Mahallesi’nde yaşayan ve kuaför olduğu öğrenilen Aşçı’nın, yanlarına misafirliğe gittiği kız arkadaşının işe gitmesiyle, yangın sırasında evde yalnız olduğu belirlendi.

1

Aşçı’nın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

2

Yangın çıkan evin sahibi Cavit Sığlam, “Evi 3 yıl önce iki kız kardeşe kiraya vermiştim. İki kardeş evden çıkarken, yangında ölen kız gelmiş. ‘Ben kahvaltı yapacağım’ deyip, evde yalnız kalmış. Sonrasında da yangın çıkıyor. Ne olduğu, nasıl olduğu henüz belli değil.” diye konuştu.

3


Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye bu mahallenin kararını konuşacakTürkiye bu mahallenin kararını konuşacak
Şırnak'ta cami avlusunda yeni doğmuş bebek bulunduŞırnak'ta cami avlusunda yeni doğmuş bebek bulundu
Düğünde yangın paniği! Takı töreni yapılıyordu, bir anda alev aldıDüğünde yangın paniği! Takı töreni yapılıyordu, bir anda alev aldı
Anahtar Kelimeler:
yangın
En Çok Okunan Haberler
Yerel seçim öncesi Kademeli Emeklilik geliyor! Kimleri kapsayacak?

Yerel seçim öncesi Kademeli Emeklilik geliyor! Kimleri kapsayacak?

Yunanistan Ligi'nin sonuncusu, Fatih Terim'e kabusu yaşattı!

Yunanistan Ligi'nin sonuncusu, Fatih Terim'e kabusu yaşattı!

Yer: Sakarya! Annesinin ellerinden kaydı, küçük kızı havada yakaladı

Yer: Sakarya! Annesinin ellerinden kaydı, küçük kızı havada yakaladı

Yer: Bodrum! Cezaevinden izinli çıktı cinayet işledi

Yer: Bodrum! Cezaevinden izinli çıktı cinayet işledi

Zelenskiy 2 yıl sonra açıkladı! 'Bizim için büyük kayıp'

Zelenskiy 2 yıl sonra açıkladı! 'Bizim için büyük kayıp'

Yer: Mersin! Bahçesini kazarken buldu, alev alınca yetkililere haber verdi

Yer: Mersin! Bahçesini kazarken buldu, alev alınca yetkililere haber verdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.