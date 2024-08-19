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Ölüme adım adım böyle gitmiş! Kıraathanede korkunç olay 'Oturmasıyla vurulması bir oldu' Aynı masadaki arkadaşları kalp krizi geçirdi

19.08.2024 10:02
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Bursa’da kıraathanede oturduğu sırada kafasına yorgun mermi isabet eden 4 çocuk babası adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kahreden olay sonrası polis geniş çaplı soruşturma başlatırken 43 yaşındaki Evren Adıgüzel’in olaydan hemen önceki ölüme gittiği anın güvenlik kamerası görüntüleri yürek dağladı. Kaynakçılık yapan Adıgüzel’in organları da ailesinin isteğiyle bağışlanıp 5 hastaya umut oldu. Polis, şimdi magandayı yakalamak için Çarşamba akşamı silahını ateşleyen kişiyi araştırıyor.

Ölüme adım adım böyle gitmiş! Kıraathanede korkunç olay 'Oturmasıyla vurulması bir oldu' Aynı masadaki arkadaşları kalp krizi geçirdi

Olay, Çarşamba günü merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi Derman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 çocuk babası Evren Adıgüzel saat 20.30 sıralarında yaşadığı mahallede bulunan kıraathaneye gitti. Arkadaşlarının bulunduğu masaya oturan Adıgüzel kısa bir süre sonra bir anda ayağa kalkarak durakladı ve yere yığıldı. Yanında bulunan arkadaşları ne olduğunu anlamaya çalışırken, bir yandan da durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Adıgüzel’i yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

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YORGUN MERMİ KAFASINA İSABET ETMİŞ

Hastanede tedavi altına alınan 4 çocuk babası Adıgüzel’e isabet eden yorgun merminin brandayı delerek kafasından girdiği tespit edildi. Evren Adıgüzel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan ailesi ve yakınları yıkıldı. Savcılık Adıgüzel’in cansız bedeninde inceleme yaptı.

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AYNI MASADA OTURAN ARKADAŞLARI KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Evren Adıgüzel’in olay anında aynı masada oturan iki arkadaşı, yaşadıkları durum sebebiyle kalp krizi geçirdi. Arkadaşları çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı.

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ÖLÜME ADIM ADIM GİTMİŞ, O ANLAR KAMERADA

Adıgüzel’in hayatını kaybettiği kıraathaneye gitmeden önce başka bir kıraathaneye uğradığı ve burada bir süre kalıp ayrıldığı belirlendi. O kıraathanedeki son anları da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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ORGANLARI 5 HASTAYA UMUT OLACAK

4 çocuk babası Evren Adıgüzel’in organları ailesi tarafından bağışlandı. Milli Savunma Bakanlığı’na ait ambulans uçak Adıgüzel’in akciğerini Ankara’ya götürdü. Evren Adıgüzel’in kalp kapağı İstanbul, karaciğer, böbrekleri ve korneaları ise Bursa’da nakil bekleyen diğer hastalara nakledilecek. Aile fertleri; yeni insanlara umut olması için böyle bir karar aldıklarını dile getirdiler.

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GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Evren Adıgüzel’in organlarının alınmasının ardından cansız bedeni Adlı Tıp Kurumu’na götürüldü. Burada işlemlerinin tamamlanmasıyla cenaze aileye teslim edildi. Panayır Mahallesi’nde bulunan Panayır Yeni caminde kılınan cenaze namazının ardından Evren Adıgüzel’in cenazesi Panayır Mezarlığı’na gözyaşları içinde defnedildi.

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"4 ÇOCUĞA NE DİYECEĞİM"

"Kardeşimin 4 çocuğuna ne açıklama yapacağız" diyen Evren Adıgüzel’in öz ağabeyi Barış Adıgüzel, "Olay her zaman geldiği kahvede gerçekleşti. Adam çay içmeye geliyor. Mermi izi beli, mermi brandayı yırtıyor ve kardeşimin sol kulağının arkasına isabet edip ve beynine giriyor. Kendi evimde otururken bana haber geldi. Kardeşim Evren Adıgüzel otururken yorgun mermi dedikleri şeyle başından vuruluyor. Mermi beynine isabet ediyor. Bu adamın 4 çocuğu vardı, bunun hesabını kim ödeyecek. Ufak çocuklar hepsi. Bu evlatlara kim bakacak. Bizim isteğimiz yetkililerin bir an önce olayı aydınlatması. Emniyet Müdürlüğü çalışıyor. Çözeceklerini ve vicdanlı kişilerin de ihbarda bulunacağını düşünüyoruz. Bu kişinin bulunmasını ve yargılanmasını istiyoruz. Bizim ocağımız yıkıldı. Bu adamın 4 çocuğu var, o çocuklara biz ne açıklama yapacağız. Gelip çay içiyor, kafasına kurşun isabet ediyor ve adam ölüyor. 3 gün yoğun bakımda kaldı. Cenazemiz Adli Tıp’a gidecek ve oradan da teslim alacağız. Çok basit, anlık, saniyelik bir olay. Yere düştükten sonra acil müdahale yapıyor arkadaşlar. Bir arkadaş şoka giriyor zaten onu da hastanede tedaviye aldılar. Biz aile olarak organlarını da bağışladık, iyi niyetimizi gösterdik. Organ bağışı şu anda test aşamasında bizden çıktı. Belki birkaç insana umut olur, yaşama desteği olur." dedi.

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"BİR SANİYELİK ZEVK HAYAT KARARTTI"

"Bir saniyelik zevk kimsenin hayatına sebep olmasın" diyen olayın şahitlerinden Serdar Kaya, "Olayın diğer şahidi de benim. Vurulan kişiyle arkadaşlığımız abi kardeşten öteydi. Karşı taraftaki kahvede oturuyordu. Beni arayıp yerimi sordu. Ben de yerimi söyledim. Arkadaşımızın yerini sordu. Ben de onun gelmeyeceğini söyledim. Kahvede çay içmek için oturdu. Oturmasıyla vurulması bir oldu. Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Olayın suçlusunun yakalanmasını istiyoruz. Bu çocuk geride 4 tane yetim bıraktı. Benim de sağlık durumum iyi değil. Psikolojim bozuldu. Olay sırasında kahveyi işleten arkadaşım da buradaydı. Kendisi de kalp krizi geçirdi. Ben burada oturuyordum, kardeşim de burada oturuyordu. Kalkıp şuraya kadar geldi, sonra çay gelince tekrardan kalktığı yere oturdu. Oturmasıyla düşmesi bir oldu. Ben bir ses duydum ama vurulduğunu anlamadım. Yanına gidip kanı görünce sol tarafıma felç vurmuş gibi hissettim. Eşimi arayıp, ’’Evren abine bir şey oldu çabuk gel’’ dedim. Bir saniyelik bir zevk kimsenin hayatına sebep olmasın." dedi.

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İHBARCILAR ARANIYOR

Cinayet Masası ve Olay Yeri İnceleme dedektifleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, vatandaşlardan da ihbar bekleniyor. Çarşamba akşamı akşam saatlerinde silah sesi duyan kişi ya da kişilerin Cinayet Masası ile irtibata geçmesi istendi. (İHA)

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AW270061_18Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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maganda yorgun mermi
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