Ölümle burun buruna geldi! Feci kazayı yara almadan atlattı

Kaza, saat 00.45 sıralarında Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi.

Bayram Dolar'ın kullandığı otomobil, kavşakta Gürcan Çapar yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kasksız olan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki 1 kişi yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Bayram Dolar ve motosikletteki 1 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı.

(DHA)



