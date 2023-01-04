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  4. Ölümle burun buruna geldi! Feci kazayı yara almadan atlattı

Ölümle burun buruna geldi! Feci kazayı yara almadan atlattı

04.01.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Efeler ilçesinde, otomobilin kavşakta motosiklete çarptığı anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kazada otomobil sürücüsüyle motosikletteki bir kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 00.45 sıralarında Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi.

Bayram Dolar'ın kullandığı otomobil, kavşakta Gürcan Çapar yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kasksız olan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki 1 kişi yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Bayram Dolar ve motosikletteki 1 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aydın

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