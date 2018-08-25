Ölümlerde Adnan Oktar izi! Şaibeli olayların dosyaları yeniden açılıyor

Geçen temmuz ayında Adnan Oktar ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda 167 kişi tutuklanırken dosyalarla ilgili çok yönlü soruşturmalar başlatılmıştı. Oktar ve örgütüne yönelik soruşturmada şimdi üç şüpheli ölüm dosyası yeniden açılıyor. Gazete Vatan’dan Tolga Atar’ın haberine göre polis, 1988 yılında Boğaz Köprüsü’nden atlayarak intihar eden üniversite öğrencisi Tayfun Baban, 1989 yılında 11’inci kattan atlayarak ölen üniversite öğrencisi Vistül Ayerdem ve Oktar’ın en yakını olan elektronik uzmanı Serkan Ciminli’nin 1998’de Bebek’te iki kişi tarafından öldürülmesi ile ilgili dosyaları raflardan indirdi. Yaşanan intihar ve cinayet olaylarında Adnan Oktar ve müritlerinin bağı yeniden masaya yatırılacak. İNTİHAR MI? CİNAYET Mİ?



‘İntihar’ denilerek dosyaları kapatılan Baban ve Ayerdem’in cinayete kurban gidip gitmediklerini mercek altına alan polis, Ciminli’nin öldürülmesiyle ilgili de yeniden delilleri ve ifadeleri incelemeye aldı. Önümüzdeki günlerde bu dosyalarla ilgili soruşturmanın tamamlanması bekleniyor.

ÖRGÜTÜN GİZLİ KAMERA UZMANIYDI



Dosyası yeniden açılan bir diğer isim Serkan Ciminli, Bebek’te kız arkadaşıyla birlikte olduğu sırada Mayıs 1998’de öldürüldü. Oktar’ın en yakın adamlarından biri olan elektronik uzmanı Ciminli’nin ölümüyle ilgili olarak Ramazan Oruç yakalanmıştı. Bilim Araştırma Vakfı yöneticisi olan Ciminli’nin, örgütten ayrılan ‘Kızıl imamlar’ denilen gruba ait çok sayıda şantaj görüntülerini de hazırladığı iddia edilmişti. İKİ GENCİN AİLESİ DE ‘CİNAYET’ DEMİŞTİ



1988 yılında 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Tayfun Baban, Boğaziçi Köprüsü’nden atlayarak intihar etmişti. Baban’ın İTÜ’de öğretim görevlisi olan babası Ertan Baban o dönem, “Tayfun çok ince planlanmış bir cinayete kurban gitmiş olabilir” diye açıklamış ve oğlunun Adnan Hoca’nın evlerine 6 ay boyunca takıldığını, olaydan 15 gün önce ayrıldığını öğrendiklerini ifade etmişti. Baban’ın cesedi hala bulunamazken cinayetle ilgili delil olmadığı için dosyası intihar diye kapatılmıştı. 1989 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Bölümü öğrencisi 18 yaşındaki Vistül Ayerdem, Levent’te bir apartmanın 11’inci katından aşağıya düşüp hayatını kaybetti. Aile, kızlarının Adnan Hocacılar ile iletişimi olduğu iddialarını reddetmesine rağmen, “Kızımız cinayete kurban gitti” açıklaması yapmıştı. Arkadaşları da Ayerdem’in cinayet kurbanı olduğunu ileri sürdü.