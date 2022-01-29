Ölümsüz filminin oyuncuları kimlerdir? Mel Gibson'ın oynadığı Ölümsüz filminin konusu ve özeti nedir?

Ölümsüz filmi ilk olarak geçtiğimiz yıl, Boss Level adıyla vizyonda gösterildi. Sona ermeyen bir zaman döngüsüne hapsolan emekli özel kuvvetler subayının hikayesini işleyen filmde usta oyuncu Mel Gibson oynuyor. Filmin televizyonda gösterilecek olması dolayısıyla Ölümsüz filmi oyuncuları kimlerdir? Mel Gibson'ın oynadığı Ölümsüz filmi konusu ve özeti nedir? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. Çarpıcı senaryosuyla gündeme gelen Ölmsüz filmi hikayesiyle benzer yapımlardan ayrılıyor.

ÖLÜMSÜZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ölümsüz filminde, Mel Gibson, Frank Grillo, Naomi Watts, Michelle Yeoh, Will Sasso ve Annabelle Wallis gibi ünlü oyuncular rol alıyor.

İlk gösterim tarihi 25 Şubat 2021 olan filmin yönetmen koltuğunda ise Joe Carnahan oturuyor.

ÖLÜMSÜZ FİLMİNİN KONUSU VE ÖZETİ NEDİR?

Boss Level, hiç bitmeyen bir zaman döngüsüne hapsolan emekli özel kuvvetler subayının hikayesini konu ediyor. Roy Pulver, ülkesine uzun süre hizmet eden ve bir süre önce emekli olan özel kuvvetler subayıdır. Cinayete kurban giden Roy, öldüğü günün sürekli tekrarlandığı bir zaman döngüsüne hapsolduğunu keşfeder. Ölümünün ardındaki gizemi açığa çıkarmak için hareke geçen Roy, zamana karşı verdiği bu savaşta döngüden kurtulmayı başarabilecek midir?



