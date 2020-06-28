Olympus kamera bölümünü Japan Industrial Partners’e satıyor

Amatör veya profesyonel çekimlerde dahi artık akıllı telefonların kullanılması satış rakamlarını ciddi şekilde etkiledi. Bu veda sadece kamera bölümü için olacak kamera bölümünü daha önce Sony Vaio’yu da satın alan Japan Industrial Partners’e satışını gerçekleştirecek.

Ancak değeri gitgide düşen firmanın ömrünün ne kadar olacağı merak konusu. Firma yeni sektörlere girecek mi veya bölümlerinde nasıl bir politika izleyeceği hakkında da bilgiler geldi. Firma tüm odağını tıbbı cihaz geliştirmeye odaklanacak. Bu şekilde çalışmalarına devam edecek olan firmanın ne kadar başarılı olacağını göreceğiz.

Ses sistemleri, dürbünler gibi kamera sistemleri ile ilgili herşeyi 31 Aralık tarihine kadar devredecek. Bundan sonra odaklanacağı tıbbi malzemeler için daha fazla yatırım yapacak. Yaklaşık 700 milyon Euro olaran değer biçilen firmada çalışan sayısı son 2-3 yılda 10 bin kadar düştü. Bu kamera bölümünün satışı ile beraber önemli sayıda işçi çıkarımları beklenirken, bazıları mevcut yeni firma altında çalışmalarına devam edecek.

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