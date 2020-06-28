HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Olympus kamera bölümünü Japan Industrial Partners’e satıyor

Olympus kamera bölümünü Japan Industrial Partners’e satıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.06.2020 13:50 | Son Güncelleme

Japon merkezli optik lens, mikroskop üreticisi 1936’lı yıllarda başladığı kamera ve fotoğraf makinesi üreticisi Olympus bu sektöre veda etti. Uzun süredir, bu sektördeki istikrarını sürdüren firma son yıllardaki teknolojik gelişmelerle kamera araçlarına olan ilginin de azalması ile bu sektörden çekilme kararı alınmasında etkili oldu.

Olympus kamera bölümünü Japan Industrial Partners’e satıyor

Amatör veya profesyonel çekimlerde dahi artık akıllı telefonların kullanılması satış rakamlarını ciddi şekilde etkiledi. Bu veda sadece kamera bölümü için olacak kamera bölümünü daha önce Sony Vaio’yu da satın alan Japan Industrial Partners’e satışını gerçekleştirecek.

Ancak değeri gitgide düşen firmanın ömrünün ne kadar olacağı merak konusu. Firma yeni sektörlere girecek mi veya bölümlerinde nasıl bir politika izleyeceği hakkında da bilgiler geldi. Firma tüm odağını tıbbı cihaz geliştirmeye odaklanacak. Bu şekilde çalışmalarına devam edecek olan firmanın ne kadar başarılı olacağını göreceğiz.

Ses sistemleri, dürbünler gibi kamera sistemleri ile ilgili herşeyi 31 Aralık tarihine kadar devredecek. Bundan sonra odaklanacağı tıbbi malzemeler için daha fazla yatırım yapacak. Yaklaşık 700 milyon Euro olaran değer biçilen firmada çalışan sayısı son 2-3 yılda 10 bin kadar düştü. Bu kamera bölümünün satışı ile beraber önemli sayıda işçi çıkarımları beklenirken, bazıları mevcut yeni firma altında çalışmalarına devam edecek.

Steam yaz indirimleri 2020 başladı!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERCem Yılmaz, Netflix’e karşı!Cem Yılmaz, Netflix’e karşı!
Facebook eski haber sorununu aşabilecek mi?Facebook eski haber sorununu aşabilecek mi?
Udumbara çiçeği nerede ve nasıl yetişir? Efsanesi nedir?Udumbara çiçeği nerede ve nasıl yetişir? Efsanesi nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan bomba açıklama! 'Ses kayıtlarına ulaştık'

Acun'dan bomba açıklama! 'Ses kayıtlarına ulaştık'

İki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

İki bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Kut-ül Amere isyanı! 'Bitsin artık şu talan!'

Kut-ül Amere isyanı! 'Bitsin artık şu talan!'

Sınava giden genç kıza ceza şoku

Sınava giden genç kıza ceza şoku

Diyanet yayımladı! Cezası 88 bin 499 TL

Diyanet yayımladı! Cezası 88 bin 499 TL

YKS'de soru kitapçığını sosyal medyada paylaşmıştı! Gözaltına alındı

YKS'de soru kitapçığını sosyal medyada paylaşmıştı! Gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

BMW'nin yeni otomobili tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

BMW'nin yeni otomobili tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

PlayStation 5'in fiyatını açıkladılar! İşte PS5'in fiyatı

PlayStation 5'in fiyatını açıkladılar! İşte PS5'in fiyatı

Dünyanın en büyük telefon üreticisi değişti! İşte yeni lider...

Dünyanın en büyük telefon üreticisi değişti! İşte yeni lider...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
iPhone 12 fiyatı hakkında bugün bir kez daha yeni sızıntı geldi

iPhone 12 fiyatı hakkında bugün bir kez daha yeni sızıntı geldi

Galaxy S20 Lite bizlere neler sunacak?

Galaxy S20 Lite bizlere neler sunacak?

İnternet ve PlayStation kafe için sevindiren haber geldi

İnternet ve PlayStation kafe için sevindiren haber geldi

Facebook eski haber sorununu aşabilecek mi?

Facebook eski haber sorununu aşabilecek mi?

330 dolarlık bu telefon özellikleri ile resmen kışkırtıyor

330 dolarlık bu telefon özellikleri ile resmen kışkırtıyor

Safari Touch ID ve Face ID ile şifre kullanmadan giriş imkanı sunacak!

Safari Touch ID ve Face ID ile şifre kullanmadan giriş imkanı sunacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.