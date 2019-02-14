Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını Çalıştayı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Bize gelen şikayetler içinde kabul edilebilir şikayet oranı yüzde 24 civarında. Bunların yüzde 60'ını dostane şekilde çözmüşüz." dedi.

Başdenetçi Malkoç, TBMM'de düzenlenen "6. Yılında Kamu Denetçiliği Kurumunun Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu"nun kapanış programında yaptığı konuşmada, üniversitelerden Kurumun daha etkin çalışabilmesi için katkı beklediklerini söyledi.

Uyuşmazlığın çözülmesine yönelik oluşturulan alternatif yöntemlerin çoğaldığını, bunun da Türkiye için önemli olduğunu vurgulayan Malkoç, millete en kaliteli ve en güzel hizmeti vermeyi istediklerini belirtti.

KDK'nin devlet ile halk arasında ara buluculuk görevi üstlendiğine dikkati çeken Malkoç, şöyle devam etti:

"Çalışma usulümüz şikayete bağlı. Bize gelen şikayetlerde, önce şikayetin hukuka uygun olup olmadığına bakıyoruz. Sonra diyoruz ki vatandaş burada haklı. O idare ile arkadaşlarımız irtibata geçiyor ve dostane çözümü temin ediyorlar. Derdi, sıkıntısı olan insan bir Kuruma müracaat ediyor, sorunu hallediliyor ve 'Ne güzel ülkem var.' diyor. Avukat tutmadan, mahkemeye gitmeden, herhangi bir harç ödemeden sorununu hallediyor. Bize gelen şikayetler içinde kabul edilebilir şikayet oranı yüzde 24 civarında. Bunların yüzde 60'ını dostane şekilde çözmüşüz."