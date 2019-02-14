HABER

Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını Çalıştayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 18:19 | Son Güncelleme

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç: - "Bize gelen şikayetler içinde kabul edilebilir şikayet oranı yüzde 24 civarında. Bunların yüzde 60'ını dostane şekilde çözmüşüz" - "2019'daki temel çalışmamız, 'iyi yönetim ilkeleri' üzerine olacak. Eylül sonu ya da ekim başında 80-100 ülkeden ombudsmanın katılımıyla iyi yönetim ilkeleriyle ilgi sempozyum düzenleyeceğiz"

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Bize gelen şikayetler içinde kabul edilebilir şikayet oranı yüzde 24 civarında. Bunların yüzde 60'ını dostane şekilde çözmüşüz." dedi.

Başdenetçi Malkoç, TBMM'de düzenlenen "6. Yılında Kamu Denetçiliği Kurumunun Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu"nun kapanış programında yaptığı konuşmada, üniversitelerden Kurumun daha etkin çalışabilmesi için katkı beklediklerini söyledi.

Uyuşmazlığın çözülmesine yönelik oluşturulan alternatif yöntemlerin çoğaldığını, bunun da Türkiye için önemli olduğunu vurgulayan Malkoç, millete en kaliteli ve en güzel hizmeti vermeyi istediklerini belirtti.

KDK'nin devlet ile halk arasında ara buluculuk görevi üstlendiğine dikkati çeken Malkoç, şöyle devam etti:

"Çalışma usulümüz şikayete bağlı. Bize gelen şikayetlerde, önce şikayetin hukuka uygun olup olmadığına bakıyoruz. Sonra diyoruz ki vatandaş burada haklı. O idare ile arkadaşlarımız irtibata geçiyor ve dostane çözümü temin ediyorlar. Derdi, sıkıntısı olan insan bir Kuruma müracaat ediyor, sorunu hallediliyor ve 'Ne güzel ülkem var.' diyor. Avukat tutmadan, mahkemeye gitmeden, herhangi bir harç ödemeden sorununu hallediyor. Bize gelen şikayetler içinde kabul edilebilir şikayet oranı yüzde 24 civarında. Bunların yüzde 60'ını dostane şekilde çözmüşüz."

Malkoç, 2019'daki temel çalışmalarının "iyi yönetim ilkeleri" üzerine olacağını kaydederek, "Bununla ilgili akademik dergimizin özel bir sayısını düzenledik. Eylül sonu ya da ekim başında 80-100 ülkeden ombudsmanın katılımıyla iyi yönetim ilkeleriyle ilgi sempozyum düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığının 13 sayılı genelgesinde, "Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan tüm başvurularda talebin sonuçlandırılması başka bir idari makamın görev alanında kalsa dahi başvurular anında incelenerek takip edilecek, talebin ilk başvuru yerinde neticelendirilmesine özen gösterilecek." denildiğini aktaran Malkoç, bazı kararlarında bu genelgeyi de değerlendirdiklerini söyledi.

Malkoç, başvuruların bir kısmının ilgili idareye başvurulmadan gerçekleştiğini belirterek, "Arkadaşlarımız bu tür başvurularda idareye gönderme kararı veriyor ama idareye bu vatandaşın dilekçesini gönderirken Cumhurbaşkanlığının genelgesini de koyuyorlar ve diyorlar ki 'Vatandaşın işini çöz.' Gönderme kararlarından yüzde 25'e yakını bize tekrar gelmeden çözülüyor." şeklinde konuştu.

Kapanış programına eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın yanı sıra milletvekilleri, akademisyenler, kamu denetçileri ve davetliler katıldı.

Programın sonunda katılımcılarla fotoğraf çektirildi.

43 can aldı, 38 ayrı cezaevinde 48 yıl hapis yattı43 can aldı, 38 ayrı cezaevinde 48 yıl hapis yattı
Çeşme’de turizmcilerin rezidence isyanıÇeşme’de turizmcilerin rezidence isyanı
DP Genel Başkanı Uysal: Mahkum değilsiniz Demokrat Parti varDP Genel Başkanı Uysal: Mahkum değilsiniz Demokrat Parti var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kamu Başdenetçisi Şefer Malkoç ombudsman Ombudsmanlığın Dünü Bugünü ve Yarını Çalıştayı şikayet

En Çok Okunan Haberler

Olmaz olsun böyle anne-baba!

Olmaz olsun böyle anne-baba!

Sesi duyan oraya koştu! Korkunç anlar

Sesi duyan oraya koştu! Korkunç anlar

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Ali Koç'tan TFF, G.Saray ve Fatih Terim'e şok sözler!

Ali Koç'tan TFF, G.Saray ve Fatih Terim'e şok sözler!

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Bütün anketlerde öndeyiz, kiminde 6, kiminde 10 puan...

Bütün anketlerde öndeyiz, kiminde 6, kiminde 10 puan...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Ozan Arif hayatını kaybetti

Ozan Arif hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

HDP'li Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı

Eski vekile 'Terör propagandası' soruşturması

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Tam 15 santimetre! Karnından 26 yıl sonra çıkarıldı

Tam 15 santimetre! Karnından 26 yıl sonra çıkarıldı

Ağrı'da dondurucu soğuklarda kaplıca keyfi

Ağrı'da dondurucu soğuklarda kaplıca keyfi

Kırmızı listedeki terörist için özel hazırlamışlar! Hepsi imha edildi

Kırmızı listedeki terörist için özel hazırlamışlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.