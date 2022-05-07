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Ömer Çelik'ten dikkat çeken açıklamalar: Vatanseverliğin düşmanıdır

07.05.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "nefret siyaseti"ne dikkat çekerek, "Nefret siyaseti ile vatanseverlik bir araya gelmez. Kin ve nefret tohumları ekmek vatanseverliğin düşmanıdır." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'ten dikkat çeken açıklamalar: Vatanseverliğin düşmanıdır

AK Parti Genel Başkan Yarımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Nefret siyasetinin demokrasiye karşı en büyük kötülük olduğuna işaret eden Çelik, şunları söyledi:

Cumhuriyetimize ve demokrasimize karşı en büyük kötülük nefret siyasetidir. Nefret siyaseti ile vatanseverlik bir araya gelmez. Kin ve nefret tohumları ekmek vatanseverliğin düşmanıdır.

Bir yerde nefret siyaseti görürseniz, ideolojisi ne olursa olsun, bu ülkeye karşı kökü dışarıda bir kötülük hazırlığı olduğundan emin olabilirsiniz. Vatanseverlik, nefret ve kin siyasetine geçit vermemektir.

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Türkiye her türlü siyasi nefret virüsüne karşı yüksek bağışıklığa sahiptir.

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Ömer Çelik AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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