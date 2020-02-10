HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ömer Çelik'ten Esed rejiminin hain saldırısına ilişkin açıklama

Ömer Çelik'ten Esed rejiminin hain saldırısına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 18:13 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Esed rejiminin İdlib'deki saldırısına ilişkin "Saldırının ardından gerekli karşılık verilmiştir. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Gelinen noktada kararlılık en üst düzeydedir" dedi.

Ömer Çelik'ten Esed rejiminin hain saldırısına ilişkin açıklama

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

MSB gereken bilgileri açıklayacak. Gelişmeler takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili bütün kurumlara talimat verdi. İdlib'de Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki statünün korunmasına, Türkiye bağlıdır.

Gözlem noktalarından çekilme gibi bir durum söz konusu değildir.

Hedefler ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir. Şehitlerimizin kanı yerde kalmamıştır. Karşı tarafa verilen zayiat kat ve kat fazladır. Silahlı kuvvetlerimiz gereken bilgileri açıklayacak. Gelişmeler yakın bir şekilde takip ediliyor.

DİYARBAKIR ANNELERİ

Diyarbakır Annelerinin 160. gününe girdik. Buradan oradaki annelere babalara sevgilerimizi saygılarımızı iletiyoruz. Umarız en kısa sürede çocuklarına kavuşurlar.

LİBYA UYARISI

Hafter milisleri, Berlin konferansı sonrası ateşkesi ihlal etmeye devam ediyorlar. Masada ateşkes konuşulurken bir yandan da kimliklerini iyi bildiğimiz ülkelerin Hafter'e silah göndermesi siyasi çözüm arayışlarını baltalamaktadır. Biz buradan uyarımızı yapıyoruz. Dünya insanların hayatını tehdit eden bir durumla karşı karşıya. Burada Hafter'in saldırganlığına göz yummak, ikinci bir Suriye vakası ortaya çıkarabilir.

SORU - CEVAP

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesi her zaman mümkün. Gelişmelere göre geçtiğimiz günlerde de sayın Cumhurbaşkanımız bir görüşme gerçekleştirdi. Heyetlerle görüşmeler devam ediyor. Rus heyetle görüşmede henüz netice yok. Şundan hiçbir kuşku yoktur, rejim bahsettiğimiz yere çekilinceye kadar TSK bu çekilmeyi sağlamak için gereken çalışmayı yapacaktır. Kararlılık rejimin o çizgiye çekilmesidir. Rejimin yaptığı şeyin ne olduğunu biliyoruz. Rejimin kendisi terör örgütleriyle işbirliği içerisindedir.

Güvenlik takibi sürekli ve kesintisiz bir şekilde yapılmaktadır. Şu anda gönderdiğimiz takviyeler esasında rejimin ihlal ettiği sınırların gerisine çekilmesi için bir operasyondur.

Şu anda gönderdiğimiz takviyeler, Rejim'in ihlal ettiği sınırlara çekilmesi için bir operasyondur. Verilen karşılıklar bir operasyondur. Herhangi bir yeri ele geçirmek için yapmıyoruz. Meşru müdafaa hakkımızı yerine getiriyoruz.

  1. madde temelinde özel bir değerlendirmem yok. Yapılan bu saldırılar çerçevesinde NATO ile görüşmelerimiz sürüyor. NATO'nun terör ile mücadelede Türkiye'nin yanında olması beklentimizdir. Türkiye, bütün NATO güney sınırını korurken mücadeleyi tek başına vermiştir. Türkiye'yi takdir edenlerin Türkiye'nin nasıl yanında duracağını belli eden sözler duymak istiyoruz tabi ki.
    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
PARTNER Bu fotoğrafta yüz görüyorsanız... Bu fotoğrafta yüz görüyorsanız...
6 yıl sonra yağan kar sevinci!6 yıl sonra yağan kar sevinci!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İdlib

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

Ali İhsan Yavuz'dan yeni açıklama

Ali İhsan Yavuz'dan yeni açıklama

Ücretsiz verilen o hizmet son bulabilir

Ücretsiz verilen o hizmet son bulabilir

İdlib'den acı haber: 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

İdlib'den acı haber: 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

CZN Burak'tan annesi hakkındaki iddialara açıklama

CZN Burak'tan annesi hakkındaki iddialara açıklama

"Robin Hood" bir kez daha ortaya çıktı

"Robin Hood" bir kez daha ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

TSK’ya ait 200 askeri araç İdlib’e girdi

TSK’ya ait 200 askeri araç İdlib’e girdi

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

14 yaşındaki annenin ifadesi kan dondurdu! 'Tecavüze uğradım'

14 yaşındaki annenin ifadesi kan dondurdu! 'Tecavüze uğradım'

İmamoğlu'ndan toplu taşıma zammına ilişkin ilk açıklama!

İmamoğlu'ndan toplu taşıma zammına ilişkin ilk açıklama!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
az kaldı
leş sürülerinin ezin kafalarını ya Rabbim şehidlerimize rahmet Ailelerine baş sağlığı diliyorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Meclisi'nde 'İmamoğlu küfür etti' iddiası! Ortalık karıştı

İBB Meclisi'nde 'İmamoğlu küfür etti' iddiası! Ortalık karıştı

Hatay sınırında askeri hareketlilik! Dev konvoy

Sınırda sıcak dakikalar! Dev konvoy

Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç gözaltında

Belediye başkan yardımcısı gözaltında

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6 yıl sonra yağan kar sevinci!

6 yıl sonra yağan kar sevinci!

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan Marmara için korkutan deprem sözleri

'Fay her an kırılmayı bekliyor' dedi ve uyardı! Marmara için korkutan sözler

İzmir'de jiletle doktorun boynunu kesmişti! 'Pes' dedirten savunma

jiletle doktorun boynunu kesmişti! 'Pes' dedirten savunma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.