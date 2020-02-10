Ömer Çelik'ten Esed rejiminin hain saldırısına ilişkin açıklama

Hafter milisleri, Berlin konferansı sonrası ateşkesi ihlal etmeye devam ediyorlar. Masada ateşkes konuşulurken bir yandan da kimliklerini iyi bildiğimiz ülkelerin Hafter'e silah göndermesi siyasi çözüm arayışlarını baltalamaktadır. Biz buradan uyarımızı yapıyoruz. Dünya insanların hayatını tehdit eden bir durumla karşı karşıya. Burada Hafter'in saldırganlığına göz yummak, ikinci bir Suriye vakası ortaya çıkarabilir.

SORU - CEVAP

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesi her zaman mümkün. Gelişmelere göre geçtiğimiz günlerde de sayın Cumhurbaşkanımız bir görüşme gerçekleştirdi. Heyetlerle görüşmeler devam ediyor. Rus heyetle görüşmede henüz netice yok. Şundan hiçbir kuşku yoktur, rejim bahsettiğimiz yere çekilinceye kadar TSK bu çekilmeyi sağlamak için gereken çalışmayı yapacaktır. Kararlılık rejimin o çizgiye çekilmesidir. Rejimin yaptığı şeyin ne olduğunu biliyoruz. Rejimin kendisi terör örgütleriyle işbirliği içerisindedir.

Güvenlik takibi sürekli ve kesintisiz bir şekilde yapılmaktadır. Şu anda gönderdiğimiz takviyeler esasında rejimin ihlal ettiği sınırların gerisine çekilmesi için bir operasyondur.

Şu anda gönderdiğimiz takviyeler, Rejim'in ihlal ettiği sınırlara çekilmesi için bir operasyondur. Verilen karşılıklar bir operasyondur. Herhangi bir yeri ele geçirmek için yapmıyoruz. Meşru müdafaa hakkımızı yerine getiriyoruz.