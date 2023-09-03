Ömer Çelik'ten final maçı öncesinde Filenin Sultanları'na destek mesajı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde bu akşam Sırbistan ile karşılaşacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de kritik maç öncesinde Filenin Sultanları'na destek mesajı paylaştı. Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Siz her zaman şampiyonsunuz #FileninSultanları

Tüm kalbimizle Milli Takımımızı destekliyoruz. CEV 2023 Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçında Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımımıza başarılar diliyoruz."

Siz her zaman şampiyonsunuz #FileninSultanları



Tüm kalbimizle Milli Takımımızı destekliyoruz.



CEV 2023 Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçında Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımımıza başarılar diliyoruz.#FileninSultanları #EuroVolley2023… pic.twitter.com/7JgiCYvwXO — Ömer Çelik (@omerrcelik) September 3, 2023



