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Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki

30.03.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu’nın Cumhurbaşkanlığı makamını ve devlet yönetimini ’karaktersiz’ diyerek seviyesiz ifadelerle hedef almasını kınıyoruz. Bu bir muhalefet biçimi değil, siyasi ahlaka savaş açmaktır" dedi.

Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kılıçdaroğlu’nın Cumhurbaşkanlığı makamını ve devlet yönetimini ‘karaktersiz’ diyerek seviyesiz ifadelerle hedef almasını kınıyoruz. Bu bir muhalefet biçimi değil siyasi ahlaka savaş açmaktır. Milli iradeyi temsil eden makamları bu şekilde hedef almak, siyasi karakter kavramının ne olduğu konusunda bilgisizliğin beyan edilmesidir. Devlet yönetimi hakkında bu şekilde konuşanların siyasi ahlak konusunda en temel derslere ihtiyacı vardır. Türkiye’nin hasımlarına ve teröre tek kelime etmeyen, bilakis hasımlarının dilini ve argümanlarını Türkçe seslendirenlerin, ülkemizin milli siyasetini yürüten Cumhurbaşkanlığı makamını kendilerine hedef bellemiş olması bir utanç verici bir durumdur. Milli iradeyi temsil eden makamları bu şekilde hedef alanlarla siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz. Dışardaki kara propaganda merkezlerinin diliyle milletin Cumhurbaşkanına saldıranlarla mücadelemiz daha da güçlenerek sürecek” ifadelerini kullandı.

İHA

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Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Çelik

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