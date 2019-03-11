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Ömer Çelik'ten Mansur Yavaş iddiaları hakkında açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 11.03.2019 12:17 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mansur Yavaş hakkındaki iddialarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'ten Mansur Yavaş iddiaları hakkında açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşuyor.

Çelik'in açıklamaları:

CHP'nin Türkiye'nin kalbine, Ankara'ya belediye başkan adayı olarak gösterdiği şahsın sahte senet işlemi yaptığı, yargı neticesinde Mansur Yavaş'ın para cezasına çarptırıldığı ve bunun Yargıtay tarafından onandığı ortaya çıkmıştır.

2015'ten bu zamana kadar Mansur Yavaş ile bu vatandaş arasında iddialarla ilgili 28 ayrı soruşturma, dava var. Resmi evrakta sahtecilik, şantaj ve menfaat temini, yargı içinde örgüt kurmak ile ilgili süreç devam ediyor. Mansur Yavaş hakkında devam eden bir ceza davası olduğu da söylenmektedir.

Mansur Yavaş'ın ve CHP Genel Başkanı'nın bu saatten sonra açıklama yapması lazımdır. Sahte bir senetle icra takibi yapmış mıdır, yapmamış mıdır?

Mansur Yavaş alacağım var diyor, hangi hizmetin bedeli olarak alacağı vardır?

Hakkında iddia olan biri hala aday gösterilecek mi?

ABD İLE S-400 GERİLİMİ: YAPTIRIM AÇIKLAMALARININ MANTIĞI YOK

Türkiye bir NATO üyesi olarak kendi milli güvenliği açısından, garanti altına alacak bir takım arayışları sürdürmüştür. Bu arada NATO'dan talepte bulunduk. Arayışlar sonucunda en mükemmel sistemin S-400 olduğuna karar verilmiştir. Patriot'u vermeyenler bugün bir takım yanlış açıklamalar ortaya koyuyorlar. S-400 çok yönlü tehditlere cevap verecek bir sistem. Patriotların teknik özelliklerini Türkiye ile paylaşmayı reddetti ABD. Farklı ülkelerden bu arayışı sürdürmemiz normal. Bir takım yaptırım açıklamalarının hiçbir mantığı yok. Türkiye milli güvenliği için hiç kimsenin kaprislerini bekleyecek değildir.

Bu konudaki açıklamaların sınırı aştığını, hatta F-35 programına Türkiye'nin katılımının yeniden değerlendirilmesi gibi izansız ve mantıksız bir noktaya vardığını, NATO müttefikliğine yakışmayan birtakım söylemler kullanıldığını görüyoruz. Bunlar doğru açıklamalar değil. Müttefikler arasında işler konuşularak halledilir. Bu şekilde tehditler Türkiye'nin kapısından içeriye girmez. Türkiye'de de kimse bunu duymaz.

EZAN TARTIŞMASI

Yürüyüşü organize edenler bir açıklama yaptılar. Biz kapsamlı bir sosyal medya araştırması yaptık. Orada bulunurken kendilerinin hesaplaşmasının ezanla da olduğuna dair, yürüyüş görüntüleri ile birlikte böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Orada bir ezan protestosu yapılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş CHP Ömer Çelik

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