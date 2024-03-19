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Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e 'darbe' tepkisi

19.03.2024 13:43
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özel'in gençlerimizi 'darbe' gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle yan yana zikretmesi, aynı cümlede anması ve gençleri desteklemeyi, darbe ile özdeşleştirmesi tam bir akıl tutulmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e 'darbe' tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gençlerin her zaman özgürlükle, demokrasiyle ve değişimle yan yana anılması gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı bir yayında "Gece telefon çalsın, 'darbe oluyor' desinler ama 'gençler yapıyor' desinler, ben o darbeye teslim olurum" şeklinde siyasi akılla bağdaşmayan bir beyanda bulunduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özel'in gençlerimizi 'darbe' gibi uğursuz ve lanetli bir eylemle yan yana zikretmesi, aynı cümlede anması ve gençleri desteklemeyi, darbe ile özdeşleştirmesi tam bir akıl tutulmasıdır. Özel'in bu beyanatı, CHP'nin demokrasi açığının ne kadar fazla olduğunu ve CHP yönetiminin demokrasinin alfabesine ne kadar yabancı olduğunu bir kere daha göstermiştir. Sayın Özel'in siyasi kelime dağarcığının bu kadar sığ olması da vahimdir."

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Ömer Çelik ak parti
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