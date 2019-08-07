Ömerli'de mikrofinans şubesi ile gıda bankası açıldı

MARDİN (AA) - Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aksu, "Kadınlarımızın ekonomik hayata dahil edilmesi, ev ekonomisine, bölge ekonomisine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaları çok önemli. Hanımlarımız bu konuda hakikaten çok büyük başarılar göstermişlerdir." dedi. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) ile Ömerli Belediyesi'nin dar gelirli kadınlara mikrokredi dağıtılması ve Gıda-Giysi Bankası aracılığıyla yardım faaliyetinin yürütülmesine yönelik, belediye hizmet binasında kurulan Ömerli Belediyesi Rifat Altındağ Mikrofinans Şubesi ile Ömerli Belediyesi Şevki Altındağ Gıda Bankası düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışın ardından Ömerli Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlenen programda konuşan Mardin Valisi Mustafa Yaman, mikrofinans şubesi ve gıda bankasının ilçeye önemli hizmetler vereceğine inandıklarını söyledi. Valilik olarak her zaman bu hizmetleri destekleyeceklerini belirten Yaman, "Yaklaşık 2 bin 500 girişimci kadınımız bu destekten faydalandı. Güçlü Mardin'in güçlü kadınları olmaları önemli. Bütün girişimcilere teşekkür ediyorum. Bunda en büyük emek bakanımızın. Çünkü bunun mevzuatını oluşturdu. Kadınlarımız açısından bu çok önemli. Biz bundan sonra da valilik olarak destek vereceğimizi söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Kadınların ülke ekonomisine katkıda bulunmaları çok önemli" Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aksu da 2003 yılında TİSVA tarafından Diyarbakır'da ilk defa mikrokredi uygulaması başlatıldığını hatırlattı. Uygulamadan yararlananların sayısının bugün 185 bine ulaştığını, gelecekte ise daha fazla büyümesini umut ettiklerini kaydeden Aksu, şöyle konuştu: "31 Temmuz itibarıyla 185 bin kadınımız mikrokredi vasıtasıyla ekonomik hayata dahil olup üretici olmuşlar. Ekonomiye büyük katkıları olmuş ve kısacası bunlar vergi veren hale gelmişlerdir. Tüketen durumdan çıkmış, üreten ve vergisini veren olmuştur. Bugüne kadar 185 bin hanımımıza verilen mikrokredi miktarı da 875 milyon lirayı geçmiştir. Bu program hakikaten önemli bir program. Fakirliğin, yoksulluğun kaldırılmasından ziyade kadınlarımızın ekonomik hayata dahil edilmesi, ev ekonomisine, bölge ekonomisine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaları çok önemli. Hanımlarımız bu konuda hakikaten çok büyük başarılar göstermişlerdir." Gıda bankacılığıyla da israfın önüne geçilmesinin önemine dikkat çeken Aksu, "Bizim maneviyatımızda da israf haramdır. 'İsraf etmeyin' deniliyor ve buna riayet etmemiz lazım. İşte bu gıda bankacılığı israfın önüne geçmenin yollarından biri ve en önemlisi diyebilirim. İsraf edilen gıda, israf edilen yiyecekler ile dünya nüfusunun 3'te 1'ini doyurabilecek durumdasınız. Onun için bu gıda bankacılığı da bana göre çok önemli bir faaliyettir." ifadelerini kullandı.

- "Uygulamada geri dönüş oranı yüzde yüz" TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Aziz Akgül ise Türkiye'de 96'ıncı şubelerini Ömerli'de açtıklarını söyledi. Mikrokredi uygulamasıyla insanların üretken olmasına katkı sağlamayı amaçladıklarının altını çizen Akgül, şunları kaydetti: "Hibe şeklindeki yardımlarla dünyanın hiçbir yerinde yoksulluktan kurtulmak mümkün değil. Hibe şeklindeki yardımları bugün alırsınız, yarın tekrar o yardıma ihtiyaç duyarsınız. Ancak, birer mikro girişimci olarak ya da ticaretle uğraşan bir potansiyele sahip olduğunuz zaman bir başkasına ihtiyacınız olmadan kendi ayaklarınızın üzerinde durma imkanı ortaya çıkar. İşte mikrokredi böyle bir uygulamadır. Türkiye'de teminat, kefalet, icra, mahkeme prosedürü olmadan yaptığımız uygulamada geri dönüş oranı yüzde yüz." Temel İhtiyaç Derneği Genel Müdürü Nil Tibukoğlu Yurdakul da dünyada gıda bankacılığının, gıda israfının önlenmesinde en önemli kalemlerden biri olduğunu, 2010 yılında kurulan derneğin gıda bankacılığını tanıtmayı ve israfı önlemeyi amaçladığını vurguladı.