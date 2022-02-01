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Omicron varyantından korunmak için mutlaka aşı olunmalı!

01.02.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da omicron varyantından dolayı günlük vaka sayılarında artış görüldü. İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç yaptığı açıklamada, günlük vaka sayısının 2 bine yaklaştığını belirterek, Samsun'da korona aşılarını yaptırmış omicron varyantına yakalanan vatandaşların yüzde 95’inin evde tedavi gördüğünü söyledi.

Omicron varyantından korunmak için mutlaka aşı olunmalı!

Omicron varyantının etkisiyle yurt genelinde olduğu gibi Samsun’da da vaka sayıları hızla artış gösteriyor. Vatandaşlara 2,5 milyon doz korona aşısının yapıldığı Samsun’da pandemi süreci ve aşı uygulamasının son durumu hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, "Omicron varyantının hızlı bulaşan etkisi nedeniyle ülkemizde vaka sayısındaki artış devam ediyor. Dün itibarıyla ülkedeki günlük vaka sayısında 93 bin 261 rakamına ulaştık. Ülke çapında vaka sayısını artıran varyantın, etkilerini ilimizde de güçlü bir şekilde hissetmeye başladık. Vaka sayımız bu hafta itibariyle 1000’i geçti, günlük 2 bin pozitif vakaya doğru hızla ilerliyoruz. Sadece bir hafta içinde vaka sayımız neredeyse iki katı artış gösterdi" dedi.

"OMİCRON DALGASINI KONTROL ALTINA ALMAK ELİMİZDE"

Omicronun grip olmadığını ifade eden Müdür Oruç, "Korona kaynaklı hastane yatışlarımız az da olsa yeniden artmaya başladı. Bu artışta omicron varyantında hastalığın genel itibariyle hafif belirtilerle geçmesi nedeniyle, vatandaşlarımızın hastalığı grip gibi algılaması ve önlemlere daha az dikkat etmesi de önemli bir neden olarak kendini gösteriyor. Bu algı, doğru değil çünkü omicron, grip değil. Bu tabloya, hızlı artan vaka sayılarına rağmen endişelenmemizi ya da panik olmamızı gerektiren bir durum da yok. Hızla yayılan, güçlü omicron dalgasını kontrol altına almak elimizde. Aşı bize bu şansı sunuyor. Şehrimize ait aşı/vaka sayıları ve hastane yatış oranı verilerini birlikte değerlendirdiğimizde bunu net bir şekilde görüyoruz. Samsun’da 2,5 milyon doz aşıyı geçtik. İlimizde 18 yaş üstü her 10 kişinin neredeyse 9’unun iki doz aşısı yapılmış durumda. Bu yüksek aşı oranı sayesinde, her gün pozitif çıkan hastalarımızın yüzde 95’i, aşı onları daha büyük risklerden koruduğu için, tedavi ve takip süreçlerini evde devam ettiriyor, hastanede yatarak tedaviye gerek duymuyor. Samsunluları, korona kaynaklı hastane yatışlarından ve ağır hastalık tablosundan net bir şekilde koruyor" diye konuştu.

"ERTELEMEDEN AŞIMIZI YAPTIRALIM"

Hatırlatma dozlarının yapılması gerektiğine dikkat çeken Oruç, "Bu tabloyu korumak ve omicron varyantını kontrol altına almamız için tek yapmamız gereken, bizi hastane yatışlarından ve hastalığın ağır geçmesinden koruyan gücün devamını sağlamak. Lütfen bu gücün devamlılığı için, hatırlatma dozlarımızı tamamlayalım; kişisel aşı takvimimize göre aşı zamanımız geldiyse ertelemeden aşımızı yaptıralım, bizi koruduğu verilerle net bir şekilde ortada olan aşıya, görevini yapabilmesi için yardımcı olalım. Omicron varyantının şehrimizde daha da fazla güçlenmesine izin vermeyelim" şeklinde konuştu.

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