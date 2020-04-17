Ömrünü down sendromlu oğluna adamıştı… 9 gün arayla öldüler

ABD’li anne Carolyn Martins-Reitz ve down sendromlu oğlu Thomas Martins, koronavirüs yüzünden 9 gün arayla hayatını kaybetti. Doğum gününü kutlamayı çok seven Thomas hakkında konuşan üvey babası Rudy Reitz o günleri şöyle anlattı:

Aylar önceden doğum gününü hatırlatmaya başlıyordu. Sonra aniden bu salgın oldu ve bir çeşit doğum günü kutlaması yapacağımızdan emin olmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyorduk. Onunla hastanedeyken bile doğum gününü soruyordu. Ben de sen iyileş, buradan çıkacağız ve doğum gününü kutlayacağız diyordum.

DOĞUM GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

Thomas 30 yaşına girdiği gün, 6 Nisan’da koronavirüsünden hayata gözlerini yumdu. Bu annesi Carolyn’in aynı virüsden dolayı ölümünden sadece 9 gün sonraydı. "Onlar birbirlerinin tüm dünyasıydı" diyen acılı üvey baba sözlerine şöyle devam etti; "Tüm hayatı Thomas'ın sağlıklı, sevilen ve aktif bir birey olmasını sağlamakla geçti."

Down Sendromu olan Thomas, hiç hastaneden ayrılamadı ama son bir doğum günü kutlaması oldu. Çocukluğundan beri özel ihtiyaçları olan öğrencilere hizmet veren Felician Okulu’na gidiyordu. Hastalanıncaya kadar, okulun 21 yaş üstü programının bir parçasıydı. Annesinin ölümünün ardından, Thomas’ın son doğum günü kutlamak için adım atan okul ailesi oldu.

DUYDUĞU SON ŞEY DOĞUM GÜNÜ ŞARKISI OLDU

Okul yetkilileri hastaneye Thomas için pizza ve doğum günü pastası gönderdi. Ayrıca tüm okul arkadaşlarının doğum gününü kutladıkları bir görüntülü konuşma ayarladılar. Üvey baba Rudy:

“Hemşireler odaya bir monitor getirdi ve yaklaşık 20 kişi ona doğum günü şarkısı söyledi. Bundan kısa bir süre sonra da vefat etti. Bu yüzden bilinçaltının duyduğu son şeylerden biri doğum günü şarkısı söyleyen insanların sesiydi.”