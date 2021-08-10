Omurga ameliyatlarında vida ne zaman kullanılmalıdır?

Hastaların en sık sorduğu sorular arasında “Ameliyatımda vida kullanacak mısınız?” sorusu yer alıyor. Peki, oldukça yaygın olarak kullanılan bu sistemler ne zaman gereklidir? Omurga ameliyatlarında vida kullanımı ile ilgili bilgi veren Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tunç Koç, konuyla ilgili şunları söyledi:

OMURGAYI SAĞLAMLAŞTIRMAK İÇİN VİDA VE PLATİNLER DEVREYE GİRİYOR

"Omurga, vücudumuzun kolonudur; hem dik durmamızı hem de hareket etmemizi sağlar. Eğer omurgada bir sağlamlık problemi varsa, o zaman omurganın sağlamlaştırılması gerekir. Düşme, trafik kazası gibi sebeplerle oluşmuş ve omurga hasar görmüş, kırılmışsa, hasarlı bölgeyi birtakım destekler, vidalar ve platinler ile sağlam ve sağlıklı hale gerekebilmektedir."

OMURGA AMELİYATLARI DA OMURGA SAĞLAMLIĞINI ETKİLEYEBİLİYOR

"Nadir olarak, omurgada yapılan ameliyatlar da omurganın sağlamlığını bozabilirler ve bu durumda da omurganın sağlamlığını tekrar oluşturmak için halk arasında platin adı verilen sistemlerin kullanılması gerekebilir."

GEREKSİZ GÖRÜLDÜĞÜNDE VİDA VE PLATİN SİSTEMİ KULLANILMIYOR

"Tam kapalı ameliyatların en önemli özelliklerinden bir tanesi de, omurganın sağlamlığının bozulmaması ve gereksiz yere vida-platin sistemlerinin kullanılmamasıdır."

