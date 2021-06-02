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Omurga platinleri, vida ameliyatları ve riskleri nelerdir?

02.06.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk arasında omurgaya platin koymak veya omurgaya vida koymak şeklinde tabir edilen ameliyatlar, esas olarak omurga kemiklerini yakınlaştırmak, sabitlemek, bazen de birbirlerine kaynatmak amacıyla uygulanan sistemlerdir. Bu sistemlerde kullanılan malzeme, titanyumdan yapılan çok sert bir malzemedir. Amaç bu sistemlerin kırılması ve eğilmesini engellemektir.

Bu ameliyatlar omurganın dengesinin herhangi bir hastalık nedeniyle bozulması durumunda yapılırlar. Omurganın dengesi; bel kayması, omurga kanalı darlığı, omurganın kırıkları gibi durumlarda bozulmuş olabilir. Omurga sistemi üzerinde kullanılan vida ya da platin adı verilen sistemler, omurga sisteminin dengesini tekrar oluşturmak gibi bir hedefe sahiptirler.

OMURGA PLATİNLER VE VİDA AMELİYATLARI RİSKLİ MİDİR?

Omurga sistemine platin ve vida konulması ameliyatları çok masum ameliyatlar değildir. Bununla beraber cerrahi ekibin tecrübesi ve ameliyatlar sırasında teknolojinin yardımcı olması, bu sistemlerin yerleştirilmesinde büyük kolaylık sağlar.

Bu ameliyatların riskleri, temel olarak sinir dokuların zedelenmesidir. Vidaların birkaç mm daha farklı bir yerde bulunması, sinir dokunun kalıcı olarak hasar görmesine sebep olabilir. Bu amaçla ameliyat sırasında floroskopi adı verilen yöntemlerden faydalanarak, sinir dokulara hasar verilip verilmediği üzerinde yeteri kadar bilgi sahibi olunur.

Eski yıllarda yapılan çalışmalarda bu ameliyatlarının neredeyse yüzde 50'ler civarında komplikasyona açık ameliyatlar olduğu belirtilmiştir. Fakat son yıllarda gelişen modern yöntemler ile komplikasyon oranı çok ciddi şekilde düşmüştür.

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