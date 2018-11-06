Omurilik daralması nedir? Omurilik daralması ve kayması neden olur?

Ortaya çıkmasında pek çok sebep sayabiliriz. Ancak bu rahatsızlığın başlıca nedeni genel hareketsizlikten kaynaklanıyor. Bir de bunun üzerine fazla kilonuz varsa omurilik kanal daralmasıyla karşı karşıya gelmeniz neredeyse kaçınılmaz.
Eğer dikkat edilmez ya da tedavi sürecini aksatırsanız sadece yaşam kalitenizi düşürmekle kalmaz aynı zamanda yatağa mahkum kalmak gibi daha kötü sonuçlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Şimdi söz konusu rahatsızlıkla ilgili ayrıntılı açıklamaları sizlerle detaylı olarak paylaşacağım.
Omurilik Kanal Daralması (Spinal Stenoz)
Tıpta “Spinal stenoz” şeklinde adlandırılan omurilik kanalında daralmayı kısaca tanımlamak gerekirse omurilik kanalının ve/veya omurilikten çıkan sinirlerin geçtiği sinir kanallarının daralmasıdır. Bu durum doğuştan ya da sonradan ortaya çıkabiliyor.
Boyun ve bel omurgasında görülen Spinal stenozun boyun bölgesinde görülen adı ise "servikal miyelopati" olarak biliniyor. Spinal Stenoz'dan kastımız genellikle bel bölgesindeki stenozdur.
Spinal Stenoz, kişilerin bel ve bacak bölgelerinde çeşitli ağrılara neden olan bir hastalık türüdür. Bu hastalığın birden çok sebebi var. Nedenlerini sıralamak gerekirse;
Spinal Stenoz'un Nedenleri
Yaş: Yaş ilerledikçe omurgadaki kemikleri birbirine bağlayan bağlarda kalınlaşma meydana gelir. yine yaşlanmaya bağlı olarak osteofitler oluşur. Bu da omurilik kanalının daralmasına neden olur.
Diskteki yozlaşma sonucu disk yüksekliği azalır ve disk genişleyerek kanalı daraltır. Faset eklemlerdeki yaşlanma ve kireçlenmeye bağlı yozlaşmalar. Omurilik ve sinir kanalının daraltılması Spinal Stenoz belirtilerini meydana getirir.
Kalıtım: Omurilik kanalı doğuştan dar olanlar hastalarımızda maalesef çok daha erken yaşlarda Spinal Stenoz belirtileri görülebiliyor.
Geçmişte bir omurga ameliyatı geçirdiyseniz ya da travmaları ardından yıpranma ve yozlaşmalara bağlı olarak omurilik kanalını daraltabilir.
Bel omurlarındaki kan akımı değişiklikleri
Tek tek açıkladığım bu maddeler dışında sigara kullanımından egzersiz yapmamaya, bel fıtığından genetik faktörlere kadar daha pek çok neden sayabiliriz. Eğer bacağınızda uyuşukluk ya da güçsüzlük hissederseniz mutlaka alanında uzman bir hekime danışmalısınız.
Spinal Stenozun Belirtileri
- Hareketle artan, dinlenmekle azalan ağrıları ilk sebepler olarak gösterebiliriz. Ağrı öne doğru eğilmekle kısmen azalır, geriye doğru kaykılmakla da artar. Özellikle yokuş çıkarken ya da merdiven inerken bu rahatsızlığı ciddi bir şekilde fark edersiniz.
- Bacaklarda uyuşma, karıncalanma, üşüme, sıcak hissetme, güçsüzlük, yorgunluk.
- Beceriksizlik, sık düşme, yürürken ayak ucunun takılması.
Tüm bu sıraladığımız sebepleri sizlerin fark etmesi için sıraladık. Ancak Spinal Stenoz'un asıl kesin teşhisi için mutlaka MR ve Tomografi gibi ileri tetkik metodları gerekiyor.
Spinal Stenozun Tedavisi
Spinal Stenoz yani omurilik kanal darlığının kesin tedavisi mikrocerrahi yöntemiyle mümkündür. Kanal mikroskop altında genişletilebilir. Bu cerrahi tedavinin yanında;
- Lomber fleksiyon egzersizleri spinal kanalın çapını kısmen genişletilmesi
- Anti-romatizmal ilaçlar
- Kilo verilmesi
- İstirahat
- Epidural steroid uygulamaları yapılabilir.
- Cerrahi olarak da Spinal stenoz hastalarının çoğunda cerrahi dışı tedaviler sonuç vermediği için yapılan müdahale; sinirlere olan baskının ortadan kaldırarak hastanın normal bir hayat sürmesine yardımcı olmak şeklindedir.
Hastalarımızın şikayetlerine göre hastalığın tedavi yöntemi de farklılık gösteriyor. Örneğin, rahatsızlığınız hafif düzeyde ise hastanın şikayetine göre farklı tedavi yöntemleri yeterli olabilirken bazı durumlarda da yukarıda belirttiğim gibi cerrahi müdahaleler şart olabiliyor.
Şikayetiniz ne düzeyde olursa olsun mutlaka uzman bir hekime gitmeyi ihmal etmeyin. Sağlığınız için tedaviye geç kalmayın.
Op. Dr. Çağatay Kemerli
Beyin Omurilik Sinir Cerrahisi Uzmanı
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