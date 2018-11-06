Omurilik daralması nedir? Omurilik daralması ve kayması neden olur?

Ortaya çıkmasında pek çok sebep sayabiliriz. Ancak bu rahatsızlığın başlıca nedeni genel hareketsizlikten kaynaklanıyor. Bir de bunun üzerine fazla kilonuz varsa omurilik kanal daralmasıyla karşı karşıya gelmeniz neredeyse kaçınılmaz.

Eğer dikkat edilmez ya da tedavi sürecini aksatırsanız sadece yaşam kalitenizi düşürmekle kalmaz aynı zamanda yatağa mahkum kalmak gibi daha kötü sonuçlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Şimdi söz konusu rahatsızlıkla ilgili ayrıntılı açıklamaları sizlerle detaylı olarak paylaşacağım.

Omurilik Kanal Daralması (Spinal Stenoz)

Tıpta “Spinal stenoz” şeklinde adlandırılan omurilik kanalında daralmayı kısaca tanımlamak gerekirse omurilik kanalının ve/veya omurilikten çıkan sinirlerin geçtiği sinir kanallarının daralmasıdır. Bu durum doğuştan ya da sonradan ortaya çıkabiliyor.

Boyun ve bel omurgasında görülen Spinal stenozun boyun bölgesinde görülen adı ise "servikal miyelopati" olarak biliniyor. Spinal Stenoz'dan kastımız genellikle bel bölgesindeki stenozdur.