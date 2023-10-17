HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Omuz attın' tartışması hayatına mâl oldu! İzmir'deki korku dolu anları sevgilisi anlattı: 'Saçımdan tutup sürüklediler, kimse durduramadı'

'Omuz attın' tartışması hayatına mâl oldu! İzmir'deki korku dolu anları sevgilisi anlattı: 'Saçımdan tutup sürüklediler, kimse durduramadı'

17.10.2023 16:09 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Markette omuz omuza çarpışan tarafların tartışması büyüdü, Semih Kenan Köse (30) Sercan Bavkır ve 2 kardeşi tarafından öldürülürken Köse'nin sevgilisi Sibel Kabadayı hastanelik oldu. İzmir'de dün geçen olayda iddiaya göre kick boksçu Serkan Bavkır bıçakla Köse'yi ve sevgilisi Kabadayı'yı yaraladı, Köse kurtulamadı. Korkunç anları anlatan Kabadayı, "Kenan'ın beyaz gömleği kırmızıya büründü. Üzerimdeki kıyafeti çıkarıp, tampon yapmaya çalıştım. Başını kucağıma aldım. Kan bir türlü durmadı" dedi.

'Omuz attın' tartışması hayatına mâl oldu! İzmir'deki korku dolu anları sevgilisi anlattı: 'Saçımdan tutup sürüklediler, kimse durduramadı'

Dün akşam saatlerinde İzmir'in Urla ilçesindeki bir markette yaşanan 'omuz atma' tartışması Semih Kenan Köse'nin hayatına mâl oldu. Kick boksçu Sercan Bavkır'ın kardeşlerinin de kavgaya karışması üzerine Köse, eline geçirdiği içki şişesini kırıp Bavkır'a hamle yaptı ancak bu sırada kalbine isabet eden tek bıçak darbesiyle öldürüldü. Sevgilisi Sibel Kabadayı'nın anlattıkları hem dehşete düşürdü hem de yürekleri sızlattı.

sevgilisi-omuz-atma-tartismasinda-oldurulen-sibel-beyaz-gomlegi-kirmiziya-burundu_5556_dhaphoto1

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Ahmet Besim Uysal Caddesi Altıntaş Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Urla'da emlakçılık yapan ve inşaat şirketi olan kick boksçu Sercan Bavkır, alışveriş yaptığı sırada yanından geçen müteahhit Semih Kenan Köse ile omuz omuza çarpıştı. İkili arasında başlayan 'omuz attın' tartışması, yumruklu kavgaya dönüştü. İddiaya göre; kavgaya Sercan Bavkır'ın yanındaki 2 kardeşi de karıştı.

sevgilisi-omuz-atma-tartismasinda-oldurulen-sibel-beyaz-gomlegi-kirmiziya-burundu_5556_dhaphoto2

Bu sırada eline geçirdiği içki şişesini kıran Köse, Sercan Bavkır'ın üzerine doğru hamle yaptı. Bunun üzerine Sercan Bavkır, yanındaki bıçakla Köse'yi ve yanındaki sevgilisi Sibel Kabadayı'yı göğsünden yaraladı. Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köse hayatını kaybetti, Kabadayı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Sercan Bavkır ile kardeşleri Serkan Bavkır ve Taylan Bavkır, polis ekiplerine teslim oldu. Polisteki işlemlerin ardından 3 kardeş, tutuklandı.

sevgilisi-omuz-atma-tartismasinda-oldurulen-sibel-beyaz-gomlegi-kirmiziya-burundu_5556_dhaphoto3

"ÜÇÜ BİRDEN KENAN'A VURMAYA BAŞLADI"

Pilates eğitmeni Sibel Kabadayı da yaşadığı korku dolu anları anlattı:

"O gün, çok güzel bir gün geçirdik. Tekne ile denizde gezdik. Alışveriş yapmak için mağazaya girdik. Kenan içeri girince çalışanlara 'Kolay gelsin' dedi. Üç kişiyle yan yana geldik. Bize ters ters baktılar. Bu kişiler, 'Ne kolay gelsin' dediler. Birden kavgaya tutuştular. Ayırmak için araya girdim. Üçü birden Kenan'a vurmaya başladı. Kendimizi savunmak için elimize aldığımız alkol şişelerini kırdık. Kimse onları durduramadı. Beni saçımdan tutup, yerlerde sürüklediler. Kenan'ın beyaz gömleği kırmızıya büründü. Üzerimdeki kıyafeti çıkarıp, tampon yapmaya çalıştım. Başını kucağıma aldım. Kan bir türlü durmadı. Kalbine isabet eden tek bıçak darbesiyle öldürüldü. Kucağımda son nefesini verdi. Beni de aynı kişi, göğsümden bıçakladı."

sevgilisi-omuz-atma-tartismasinda-oldurulen-sibel-beyaz-gomlegi-kirmiziya-burundu_5556_dhaphoto4

"GELECEK PLANLARIMIZ VARDI"

Köse ile 6 aydır sevgili olduklarını, Ankara'nın Pursaklar ilçesi Saray Mahallesi'nde yaşadıklarını belirten Kabadayı, "Ancak Semih, Urla'da şantiye işi alıp, burada bir ev tuttu. 11 gündür ben de onunla aynı evde kalıyordum. Birlikte olduğumuz 6 ay içinde çok güzel günler yaşadık. Olay olmadan önce çok mutluyduk. Güldük, eğlendik, birlikte şarkılar söyledik. Olay günü de çok güzel ve mutlu bir gün geçirmiştik. Gelecek planlarımız vardı. Hepsi, o gün bitti. Sevdiğim insan toprağa girdi " dedi.

sevgilisi-omuz-atma-tartismasinda-oldurulen-sibel-beyaz-gomlegi-kirmiziya-burundu_5556_dhaphoto5

Öte yandan Köse'nin Ankara'nın Pursaklar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

sevgilisi-omuz-atma-tartismasinda-oldurulen-sibel-beyaz-gomlegi-kirmiziya-burundu_5556_dhaphoto6

sevgilisi-omuz-atma-tartismasinda-oldurulen-sibel-beyaz-gomlegi-kirmiziya-burundu_5556_dhaphoto7

sevgilisi-omuz-atma-tartismasinda-oldurulen-sibel-beyaz-gomlegi-kirmiziya-burundu_5556_dhaphoto8

sevgilisi-omuz-atma-tartismasinda-oldurulen-sibel-beyaz-gomlegi-kirmiziya-burundu_5556_dhaphoto9

sevgilisi-omuz-atma-tartismasinda-oldurulen-sibel-beyaz-gomlegi-kirmiziya-burundu_5556_dhaphoto10

sevgilisi-omuz-atma-tartismasinda-oldurulen-sibel-beyaz-gomlegi-kirmiziya-burundu_5556_dhaphoto11

sevgilisi-omuz-atma-tartismasinda-oldurulen-sibel-beyaz-gomlegi-kirmiziya-burundu_5556_dhaphoto12

sevgilisi-omuz-atma-tartismasinda-oldurulen-sibel-beyaz-gomlegi-kirmiziya-burundu_5556_dhaphoto13

(DHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 saat denizde mahsur kalan amatör balıkçı kurtarıldı6 saat denizde mahsur kalan amatör balıkçı kurtarıldı
Yürüyüş tutkunlarının vazgeçilmezi! Su geçirmez, ultra rahat, dayanıklı...Yürüyüş tutkunlarının vazgeçilmezi! Su geçirmez, ultra rahat, dayanıklı...
Diyarbakır’da çekiçli, bıçaklı, silahlı kavga: 1’i ağır, 5 yaralıDiyarbakır’da çekiçli, bıçaklı, silahlı kavga: 1’i ağır, 5 yaralı
Anahtar Kelimeler:
cinayet

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Birkaç metre uzaklıktaki tehlikeden haberdar değildi

Birkaç metre uzaklıktaki tehlikeden haberdar değildi

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Fotoğraf çekilirken 'Hamileyim' dedi! Tepkileri viral oldu

Fotoğraf çekilirken 'Hamileyim' dedi! Tepkileri viral oldu

Güldür Güldür Show'un CHP skeci gündem oldu! Kemal Kılıçdaroğlu ekibi arayıp...

Güldür Güldür Show'un CHP skeci gündem oldu! Kemal Kılıçdaroğlu ekibi arayıp...

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.