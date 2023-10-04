On bin ameliyata girdiğini söyleyen sahte beyin cerrahı ağızları açık bıraktı! 'Kedicik'ler ayakkabıyı ısıtıp giydirmezse dayak yiyordu... "Adnan Oktar geceleri uyuyamazdı"

Furkan Sezer'in anlattığına göre gerçekten ameliyatlara girip imza attığı sahtekarlıklarla Adnan Oktar ile bağlantı kuran Cüneyt Turan'ın yıllar önceki söyleşisinde söyledikleri şaşkına çevirdi. Kapatılan a9 tv'de örgütten Oktar Babuna'ya konuşan Turan'ın kendini beyin cerrahı olarak tanıttığı, Babuna'nın da araya girip "Hocam çok başarılı bir seviye. İzleyiciler anlamamış olabilir, 10 bin ameliyat muazzam bir rakam." dediği anları Sezer, Sözcü TV'de yorumladı.

TELEVİZYONDA TESADÜFEN DENK GELDİ

Sunucu İpek Özbey'in "Bir profesör. İyi bir eğitimi var, Fransız lisesinde okumuş. Beyin cerrahı, 10 bin ameliyat yapıyor. Şu anda niye içeride?" diye sorması üzerine Sezer, Turan'ın sahtekarlığının ortaya çıkışını şöyle anlattı:

"Biz temmuzda yaptık operasyonu. Gecenin bir yarısı, sürekli a9 videoları açık bizde, bu videoya denk geldik. Hangi hoca var, kim nereden mezun, ne yapmış, bunun araştırmasını yapmıştım, az çok isimleri biliyordum. Biz görünce 'Bu kim ki' dedik. Sonra araştırdık. Videoda söylediği doğum tarihi, okulların hiçbiri yok."

"BU YÜZDEN CEZAEVİNDE"

Turan'ın gerçekten ameliyatlara girdiğini kaydeden Sezer "Zaten şu anda o yüzden cezaevinde, ölüme sebebiyet vermekten." dedi.

"AĞZIMI KAPATAMIYORUM ŞAŞKINLIKTAN"

Bunun üzerine bir süre sessiz kalan İpek Özbey, devam edip "Ağzımı kapatamıyorum şaşkınlıktan. Çünkü sahte doktor haberi çok okuduk. Ama bir insan nasıl sahte beyin cerrahı olur, onu aklım almıyor" dedi.

Turan'ın Adnan Oktar ile alakasını "Merak ettim, çünkü bu çok acayip bir şey" diyerek soran Özbey'e yanıt veren Sezer, "'Düşmanımın düşmanı dostumdur' bir araya getiriyor örgütü" dedi.

Sezer, bugünkü değeri yaklaşık 6 milyarlık liralık hem taşınmaz hem nakit paraya, ziynet eşyasına el koyduklarını da ekledi.

"GECELERİ UYUYAMIYOR, GÜNDÜZLERİ YANINDAKİ KADINLARDAN BİRİ NÖBET TUTUYORDU"

Öte yandan örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın bir günü ve 'kedicik' olarak bilinen kadınlara ettikleri işkenceler de tüyleri diken diken etti. Oktar'ın sabahları uyanmadığını söyleyen Sezer'in anlattığına göre Oktar, geceleri uyuyamıyordu. Hava aydınlandıktan sonra ise yanındaki kadın yöneticilerden güvendiği biri başında nöbet tutuyor, Oktar ancak bu şekilde uykuya dalıyordu. Sezer, Oktar'In uyuyamamasının nedenini "Ölümden korkuyor, krizden korkuyor. Gece uyku uyumuyor" şeklinde açıkladı ve şöyle devam etti:

"AVM'YE GİDİP GÖVDE GÖSTERİSİ YAPIYORLAR"

"Uyandıktan sonra gazetesini okuyor. Herkes Adnan Oktar uyandıktan sonra ona hizmet etmekle mükellef. Arada bir AVM'ye gidip gövde gösterisi yapıyor, yanındaki korumalarıyla alışveriş yapıyor. Akşam da a9 yayınları başlıyor. Herkes 'hazır ol'da bekliyor.

"FÖN MAKİNESİYLE ISITILAN AYAKKABIYI GİYDİRMEK DİĞERLERİNİN YANINDA HAFİF KALIR"

Saatini ve ayakkabısını giymeden önce fön makinesiyle kurutuyorlar. Allah ile aldattığınız insanlara her şeyi yaptırabilirsiniz. Hatta fön makinesiyle ısıtılan ayakkabıyı giydirmek diğerlerinin yanında hafif kalır. Kendini öldüren, intihar bombacısı olan, Allah ile aldatılmış insanlar dolu bu dünyada.

Onun kendi bir dini var. Onun yaşadıkları, söyledikleriyle İslam'ın bir alakası yok ki. O İslam'ı ve kendi uydurma hadislerini kendine paravan olarak kullanıyor. İçeride kendi mehdiliğini ilan etmiş, İslam ile uzaktan yakından alakası olmayan bir kurallar bütünü içinde yaşayan bir grup var. Onlarınki İslam değil; başka bir din. O dinin sözde, sahte peygamberi de Adnan Oktar. Kesinlikle bir tarikat değil, silahlı bir suç örgütü.

"ACIMASIZCA DÖVÜYOR, KIZGIN ÇAY DÖKÜYOR"

Uyuşturucu yok. Psikotik ilaçlar kullanıyorlar. Orada zaten ağır bir psikolojik işkence altındasınız ama normal gözükmek zorundasınız. O ayakkabıyı ısıtıp Adnan Oktar'ın ayağına giydirmezseniz dayak yersiniz orada. Acımasızca dövüyor. Kızgın çay döküyor."

