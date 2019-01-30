Ön camdan fırlayan belediye şoförü hayatını kaybetti

Balıkesir’in Manyas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Manyas’ta sabaha karşı meydana gelen kazada, 45 yaşındaki Murat Tekinci’nin kullandığı 10 M 36012 plakalı toplu taşıma aracı, Darıca kara yolunun Kızık termal tesislerinin yakınlarında henüz belirlenemeyen bir sebeple karşı şeride geçerek yaklaşık 15 metrelik uçuruma yuvarlandı. Aracının ön camından dışarı fırlayan sürücü Murat Tekinci hayatını kaybetti. Kazayı sabah fark eden vatandaşların jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine gelen sevk edilen sağlık ekipleri Tekinci’nin öldüğünü tespit etti. Manyas Belediyesi’nde temizlik işlerinde şoför olarak çalışan bir çocuk babası Murat Tekinci’nın cenazesi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

