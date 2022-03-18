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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 18 Mart On Numara çekilişi ne zaman açıklanacak?

18.03.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto gibi oldukça araştırılan şans oyunlarından biri olan On Numara çekilişi bu akşam (18 Mart) gerçekleştirilecek. Her hafta tamamlanan On Numara çekilişinin sonuçlarını kontrol etmek için gerekli linke haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 18 Mart On Numara çekiliş sonuçları sorgulama linki...

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 18 Mart On Numara çekilişi ne zaman açıklanacak?

Her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçlarını binlerce şans oyunu sever araştırıyor. Sonuçlar, çekilişin başlangıcından itibaren yarım saat içerisinde belli oluyor. Peki On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 18 Mart On Numara çekilişi ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? 18 Mart On Numara çekilişi ne zaman açıklanacak?

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Mart On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

On Numara çekiliş sonuçlarını ayrıca, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden de sorgulayabilirsiniz. Geçmiş sonuçlar bu adreste yer alıyor. On Numara çekilişi 20.00'da başlıyor.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.


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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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