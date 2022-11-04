HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. On Numara çekilişi açıklandı mı? 4 Kasım Cuma On Numara çekilişi ve bilet sorgulama ekranı

On Numara çekilişi açıklandı mı? 4 Kasım Cuma On Numara çekilişi ve bilet sorgulama ekranı

04.11.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On numara çekiliş sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı şans oyunu seven vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu akşam haftanın son on numara çekilişi gerçekleşti. On numara çekilişe katılarak şansını denemek isteyenler merakla sonuçları beklediler. Peki, On Numara çekilişi açıklandı mı? 4 Kasım Cuma On Numara çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

On Numara çekilişi açıklandı mı? 4 Kasım Cuma On Numara çekilişi ve bilet sorgulama ekranı

On numara çekiliş, Milli Piyango'nun sevilen çekilişleri arasında yer alıyor. On numara çekiliş haftanın iki günü pazartesi ve cuma akşamları gerçekleştiriliyor. Çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan 'millipiyangoonline.com' veya haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. On numara çekiliş 4 Kasım Cuma akşamı saat 20:00 itibariyle çekilecek. Çekiliş sonuçlarını buradan ve aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.

On numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı:
https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/on-numara

ON NUMARA KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'dan çok konuşulacak '8 dolar' sözleri! Elon Musk'ın kulakları çınladıErdoğan'dan çok konuşulacak '8 dolar' sözleri! Elon Musk'ın kulakları çınladı
"Defineyi çıkarmak için mezarlığa kan lazım" İddia kan dondurdu"Defineyi çıkarmak için mezarlığa kan lazım" İddia kan dondurdu
İmran Han'a suikast girişimi: Saldırgan linçten zor kurtuldu! Saldırı anı kameradaİmran Han'a suikast girişimi: Saldırgan linçten zor kurtuldu! Saldırı anı kamerada
Anahtar Kelimeler:
on numara Milli Piyango on numara çekiliş sonuçları on numara çekilişi

En Çok Okunan Haberler

Türkiye bu çocukları konuşuyor! Dünyada bir kişi hayatta kaldı: Yüzde yüz ölümcül

Türkiye bu çocukları konuşuyor! Dünyada bir kişi hayatta kaldı: Yüzde yüz ölümcül

Togg, km'de ne kadar yakacak? Deponun dolacağı rakam belli oldu

Togg, km'de ne kadar yakacak? Deponun dolacağı rakam belli oldu

İki tabloda EYT yasası için yol haritası!

İki tabloda EYT yasası için yol haritası!

İzmir'deki depremden acı haber geldi!

İzmir'deki depremden acı haber geldi!

Dünya derin bir nefes aldı! Okyanusa düştü

Dünya derin bir nefes aldı! Okyanusa düştü

Karı-koca gibi kiraladıkları evde bakın ne yaptılar! Akşamları...

Karı-koca gibi kiraladıkları evde bakın ne yaptılar! Akşamları...

İlginizi Çekebilir

Zararlı olduğu kimsenin aklına gelmez: Soğan sizi zehirleyebilir!

Zararlı olduğu kimsenin aklına gelmez: Soğan sizi zehirleyebilir!

Doktor yüzü görmeyeceksiniz: Bağışıklığı çelik gibi yapar

Doktor yüzü görmeyeceksiniz: Bağışıklığı çelik gibi yapar

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Aranan çözüm bulundu: Günde bir bardak yeter de artar bile

Aranan çözüm bulundu: Günde bir bardak yeter de artar bile

Eklem iltihaplanmasını bitirir

Eklem iltihaplanmasını bitirir

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu anda indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu anda indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.