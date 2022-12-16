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On Numara çekilişi ne zaman, saat kaçta? 16 Aralık On Numara çekiliş ve bilet sorgulama

16.12.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On numara çekilişi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. On numara çekilişi saat kaçta yapılacak? Çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte On numara çekilişiyle ilgili merak edilen detaylar...

On Numara çekilişi ne zaman, saat kaçta? 16 Aralık On Numara çekiliş ve bilet sorgulama

On numara çekilişi pek çok kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Çekiliş bu akşam 20.00'de Milli Piyango'nun sitesinden canlı olarak yapılacak. Şans oyunlarına ilginin oldukça çok olduğu yıllardan beri biliniyor. İnsanlar oynadıkları kuponların sonuçlarını büyük merak ve umutla bekliyorlar. Peki On Numara nedir, nasıl oynanır, kimler On Numara çekilişine katılabilir?

On Numara çekiliş ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle

ON NUMARA NASIL OYNANIR? KİMLER ÇEKİLİŞE KATILABİLİR?

14 Mart On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu sorgula

On Numara çekilişi sevilen şans oyunlarından biri. On Numara çekilişi haftada iki gün Pazartesi ve Cuma günleri yapılıyor. Çekiliş Milli Piyango web sitesinden canlı olarak yayınlanıyor. Şans oyunlarından On Numara şu şekilde oynanıyor:

Bir kolonda 80 numara bulunuyor. 80 numaradan 10 tanesini işaretliyorsunuz. Bir veya birden fazla kolon oynanabilirsiniz. Oynadığınız her kolonun ücreti 2 TL’dir. Her çekilişte küre içindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. Oynadığınız her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin eder veya hiçbir numarayı tahmin edemezseniz ikramiye kazanırsınız. Tek kolonda 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! 18 yaşını doldurmuş herkes On Numara çekilişine katılabilir.
Bu akşamki On Numara çekilişiyle kimler hayallerine kavuşacak, kimler umutlarını bir sonraki çekilişe bırakacak belli olacak.

16 Aralık On Numara çekiliş sonuçları haberimizde eş zamanlı yayınlanacaktır.

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