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On Numara ne zaman çekiliyor, saat kaçta? On Numara nasıl oynanır? 23 Haziran çekiliş sorgulama

23.06.2023 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekilişi sonuçları şans oyunu severler tarafından yakından takip ediliyor. 23 Haziran 2023 Cuma akşamı Milli Piyango'da On Numara çekilişi gerçekleştirilecek. Haftanın son çekilişiyle kapanış yapacak olan On Numara çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Peki, On Numara ne zaman çekiliyor, saat kaçta? On Numara nasıl oynanır? 23 Haziran çekiliş sorgulama

On Numara ne zaman çekiliyor, saat kaçta? On Numara nasıl oynanır? 23 Haziran çekiliş sorgulama

On Numara çekilişe katılarak şansını denemek isteyenler merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. On numara çekilişi haftanın iki günü pazartesi ve cuma akşamları gerçekleştiriliyor. On Numara 23 Haziran Cuma çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ON NUMARA NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

On numara çekilişi henüz gerçekleştirilmedi. Canlı olarak ve noter huzurunda ekrana gelen On numara çekilişi 23 Haziran Cuma akşamı saat 20:00'de yapılacak.

23 HAZİRAN ON NUMARA CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

çekiliş topları

ON NUMARA SONUÇLARI 19 HAZİRAN

ON NUMARA SONUÇLARI 19 HAZİRAN 2023 bilet sorgulama ekranı! ON NUMARA SONUÇLARI 19 HAZİRAN 2023 bilet sorgulama ekranı!

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

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Milli Piyango

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