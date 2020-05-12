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On Numara sonuçları 12 Mayıs: 1 yıldan sonra ilk devirli ikramiye 3’e bölündü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 10:05 | Son Güncelleme

Haftanın On Numara sonuçları belli oldu ve 1 yıldan sonra ilk kez devreden On Numara’da devirli ikramiyeyi 3 talihli bölüştü. İşte her bir talihlinin 334 bin TL kazandığı 12 Mayıs tarihli On Numara sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar ile ikramiye dağılımı...

On Numara sonuçları 12 Mayıs: 1 yıldan sonra ilk devirli ikramiye 3’e bölündü!

MPİ’nin her Pazartesi düzenlediği On Numara çekilişinin 927’incisi gerçekleştirildi. 12 Mayıs On Numara sonuçları ile 1 yıldan bu yana ilk kez devirli ikramiye için belli oldu. Devirli ikramiye sayesinde katılımının arttığı On Numara çekilişinden 3 büyük ikramiye talihlisi çıktı. İşte haftanın On Numara sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 3, 6, 10, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 33, 34, 44, 49, 51, 53, 67, 72, 75, 76 ve 79 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 927. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 334 bin 722 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 108 kişi 3 bin 338 lira 80'er kuruş, 8 bilen 2 bin 262 kişi 159 lira 70'er kuruş, 7 bilen 21 bin 629 kişi 23 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 129 bin 62 kişi 4 lira 25'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 203 bin 786 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Gaziantep'in İslahiye, İstanbul'un Bahçelievler ve Rize'nin Merkez ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

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