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On Numara sonuçları 23 Mart: 2 kişiye 222 biner TL

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2020 09:45 | Son Güncelleme

Haftanın On Numara sonuçları belli oldu ve tam da geçtiğimiz hafta olduğu gibi çekilen 22 numaradan 10 tanesini bilmeyi başaran yine 2 talihli çıktı. İşte İstanbul ve Adana’dan talihlilerin olduğu, 920. hafta 23 Mart tarihli On Numara sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye miktarları...

On Numara sonuçları 23 Mart: 2 kişiye 222 biner TL

Milli Piyango İdaresi’nin en az devreden şans oyunu olan On Numara’da haftanın sonuçları açıklandı. Hemen he hafta büyük ikramiyenin bir veya birden fazla kişiye çıktığı On Numara çekilişinde, geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine 2 tane büyük ikramiye talihlisi çıktı. İşte İstanbul ve Adana’dan kupon yatıran talihlilerin 222 biner TL kazanan talihlilere kazandıran numaralar ve 23 Mart On Numara sonuçları ile ikramiye dağılımı...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 3, 5, 8, 15,18, 22, 23, 24, 27, 28, 38, 44, 50, 56, 58, 59, 61, 63, 64, 68, 76 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara oyununun 920. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 222 bin 377'şer lira ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 88 kişi 3 bin 370 lira 15'er kuruş, 8 bilen 1692 kişi 175 lira 20'şer kuruş, 7 bilen 16 bin 312 kişi 25 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 99 bin 548 kişi 4 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 170 bin 495 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Adana'nın Yüreğir ile İstanbul'un Sancaktepe ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

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