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ON NUMARA SONUÇLARI 8 MAYIS! On Numara nasıl oynanır? 8 Mayıs bilet ve çekiliş sorgulama ekranı

08.05.2023 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından merak ediliyor. 8 Mayıs Pazartesi akşamı Milli Piyango'da On Numara çekilişi gerçekleştirildi. Haftanın ilk çekilişiyle açılış yapan On Numara çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak ekrana geldi. Peki, On Numara saat kaçta çekiliyor? On Numara nasıl oynanır? İşte 8 Mayıs bilet ve çekiliş sorgulama ekranı...

ON NUMARA SONUÇLARI 8 MAYIS! On Numara nasıl oynanır? 8 Mayıs bilet ve çekiliş sorgulama ekranı

On Numara çekilişine katılarak şansını denemek isteyenler merakla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. On numara çekiliş haftanın iki günü pazartesi ve cuma akşamları gerçekleştiriliyor. On Numara 8 Mayıs Pazartesi çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

8 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

On numara çekiliş sonuçları açıklandı. On numara çekilişi 8 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20:00'de yapıldı.

8 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

8 MAYIS ON NUMARA KAZANDIRAN SAYILAR

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ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

On Numara tek kolon fiyatı 2 TL'dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

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Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

5 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI

5 Mayıs ON NUMARA SONUÇLARI! On Numara nasıl oynanır? 5 Mayıs ON NUMARA SONUÇLARI! On Numara nasıl oynanır?


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