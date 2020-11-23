On Numara sonuçları açıklandı mı? 23 Kasım On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? 23 Kasım On Numara sonuçları sorgulama...

23 Kasım On Numara çekilişi ile ilgili çok sayıda detay vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle On Numara sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Şans oyunlarına ilgi duyan vatandaşlar tarafından, On Numara çekilişi saat kaçta yapılıyor konusu da ilgiyle takip ediliyor. İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...

ON NUMARA SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

On numara ne zaman çekiliyor sorusuna yanıt olarak daha önce yanlızca pazartesi günleri gerçekleşen çekiliş bundan böyle haftanın iki günü şeklinde, pazartesi ve cuma günleri yapılıyor. Özellikle şans oyunu tutkunları tarafından çekilişin ne zaman gerçekleşeceği sorgulanıyor. Haftanın iki günü gerçekleşen çekilişler 20.00’de yapılıyor. Dolayısıyla 23 Kasım yani bu akşam 20.00’da On Numara çekilişi gerçekleşiyor.

Aynı zamanda On Numara 23 Kasım 2020 çekilişi millipiyangoonline.com üzerinden de canlı olarak yayınlanıyor. Dolayısıyla isteyen vatandaşlar millipiyangoonline.com'a girerek çekilişi canlı olarak izleyebiliyor. Çekilişi canlı olarak izleyemeyen vatandaşlar ise isterlerse yine aynı sitedeki videolar bölümünden çekilişin kaydını seyredebiliyor.