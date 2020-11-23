HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. On Numara sonuçları açıklandı mı? 23 Kasım On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? 23 Kasım On Numara sonuçları sorgulama...

On Numara sonuçları açıklandı mı? 23 Kasım On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? 23 Kasım On Numara sonuçları sorgulama...

23.11.2020 13:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
On Numara sonuçları açıklandı mı? 23 Kasım On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? 23 Kasım On Numara sonuçları sorgulama...

Şans oyunlarına ilgi duyan vatandaşlar tarafından 23 Kasım On Numara çekilişi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmayacağının belli olacağı çekilişle ilgili 23 Kasım On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak sorusuna cevap aranıyor. İşte 23 Kasım On Numara sonuçları sorgulama işlemi!

23 Kasım On Numara çekilişi ile ilgili çok sayıda detay vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle On Numara sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Şans oyunlarına ilgi duyan vatandaşlar tarafından, On Numara çekilişi saat kaçta yapılıyor konusu da ilgiyle takip ediliyor. İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...

Şans Topu sonuçları belli oldu! Şans Topu sonuç sorgulama nasıl yapılır? Şans Topu sonuçları 22 Kasım 2020!Şans Topu sonuçları belli oldu! Şans Topu sonuç sorgulama nasıl yapılır? Şans Topu sonuçları 22 Kasım 2020!

ON NUMARA SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

On numara ne zaman çekiliyor sorusuna yanıt olarak daha önce yanlızca pazartesi günleri gerçekleşen çekiliş bundan böyle haftanın iki günü şeklinde, pazartesi ve cuma günleri yapılıyor. Özellikle şans oyunu tutkunları tarafından çekilişin ne zaman gerçekleşeceği sorgulanıyor. Haftanın iki günü gerçekleşen çekilişler 20.00’de yapılıyor. Dolayısıyla 23 Kasım yani bu akşam 20.00’da On Numara çekilişi gerçekleşiyor.

Aynı zamanda On Numara 23 Kasım 2020 çekilişi millipiyangoonline.com üzerinden de canlı olarak yayınlanıyor. Dolayısıyla isteyen vatandaşlar millipiyangoonline.com'a girerek çekilişi canlı olarak izleyebiliyor. Çekilişi canlı olarak izleyemeyen vatandaşlar ise isterlerse yine aynı sitedeki videolar bölümünden çekilişin kaydını seyredebiliyor.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA

On numara sonuçları çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com internet adresindeki On Numara ekranında bulunan sonuçlar bölümünden yayınlanıyor. Aynı zamanda On Numara çekiliş sonucu canlı yayın izlenerek de takip edilebiliyor. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişler canlı yayınlanıyor. Bu nedenle bazı vatandaşlar www.millipiyangoonline.com adresine giderek çekilişi canlı bir şekilde izleme yöntemini tercih edebiliyor. Canlı yayın tam olarak çekilişin yapılacağı saat olan 20.00'de başlıyor.

Millipiyangoonline.com üzerinden canlı yayınlanan çekiliş ile sonuçlar belli olacak. İsteyen vatandaşlar biletlerine çıkmış olan ikramiyeyi öğrenmek için bilet sorgulama işlemi de yapabiliyor. Bununla alakalı olarak bilet sorgulama işlemi de aşağıdaki link üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara sorgulama işlemlerinin yanı sıra oyunun kuralları da vatandaşlar tarafından merak edilebiliyor. Bir kolonda 80 numara yer alıyor ve 80 numaranın 10 tanesi işaretleniyor. Bir ya da birden çok kolon da oynanabiliyor. Sen Seç özelliği kullanılarak kolondaki numaralar oyun konsolü üstünden kişi tarafından seçilebileceği gibi Rastgele Sayılar'dan da oluşturulabiliyor. Satış noktalarındaki On Numara kuponunu kendi doldurmak istemeyen vatandaşlar bu özellik sayesinde "Sen Seç" kutucuğunu işaretliyor ve rastgele 10 numara seçilip şansı kupon oluşturuluyor.

Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştiriyor. Bir kolonda ondan fazla numara işaretlendiği zaman sistem ondan çok seçilen numaralar ile oluşturulabilen bütün kombinasyonları ayrı kolonlar şeklinde oluşturuyor. En çok 15 numara işaretlenebiliyor. Aynı zamanda çoklu çekiliş seçeneği işaretlenip birden çok çekilişe katılınabiliyor. Doldurulan kolon oynanmaktan vazgeçilir ise alakalı kolonun altında yer alan iptal kutucuğu işaretleniyor ve bu şekilde kolon iptal ediliyor.

Oynanılan her bir kolon için çekilişte çıkmış olan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edilirse ya da hiçbir numara tahmin edilemezse ikramiye kazanılabiliyor. 10 numara bilen ise büyük ikramiye kazanıyor. Bunun yanı sıra aynı ikramiye kategorisi içinde birden çok kazananın bulunması durumunda da ikramiye havuzu kazananların arasında eşit olarak bölüşülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı
Yasağı ihlal etti, otomobilinden uyuşturucu çıktıYasağı ihlal etti, otomobilinden uyuşturucu çıktı
14 Kasım İSKİ su kesintisi listesi!14 Kasım İSKİ su kesintisi listesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altın yükselişle devam ediyor!

Altın yükselişle devam ediyor!

Sağlık Bakanı Koca'dan aşıyla ilgili önemli açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan aşıyla ilgili önemli açıklama

1 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı

1 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı

Hastanede alarm verildi! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı

Hastanede alarm verildi! 3 günde 50 sağlık çalışanı pozitif çıktı

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler

Sarıyer'de feci kaza! Taksi evin bahçesine girdi

Sarıyer'de feci kaza! Taksi evin bahçesine girdi

Hamile köpek bakımevindeki dört hastayı kurtardı

Hamile köpek bakımevindeki dört hastayı kurtardı

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişinin otomobilinden uyuşturucu çıktı

Yasağı ihlal etti, otomobilinden uyuşturucu çıktı

Korona nedeniyle işini kaybetti, Seks koçu oldu

Korona nedeniyle işini kaybetti! Seks koçu oldu

Şifa bulmak için geliyorlar! Caddeye ismini veren mezarın gizemi çözülemiyor

Şifa bulmak için geliyorlar ama... Bu mezarın gizemi çözülemiyor

Avcılar'da iğrenç olay! 12 yaşındaki kızı taciz etti

Avcılar'da iğrenç olay! 12 yaşındaki kızı taciz etti

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.