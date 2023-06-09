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ON NUMARA SONUÇLARI açıklandı mı? 9 Haziran On Numara çekilişi ve bilet sorgulama ekranı

09.06.2023 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekilişi sonuçları şans oyunu severler tarafından yakından takip ediliyor. 9 Haziran 2023 Cuma akşamı Milli Piyango'da On Numara çekilişi gerçekleşecek. Haftanın son çekilişiyle açılış yapacak olan On Numara çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Peki, On Numara sonuçları açıklandı mı? İşte 9 Haziran On Numara çekilişi ve bilet sorgulama ekranı...

ON NUMARA SONUÇLARI açıklandı mı? 9 Haziran On Numara çekilişi ve bilet sorgulama ekranı

On Numara çekilişe katılarak şansını denemek isteyenler merakla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. On numara çekilişi haftanın iki günü pazartesi ve cuma akşamları gerçekleştiriliyor. On Numara 9 Haziran Cuma çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 9 HAZİRAN AÇIKLANDI MI?

On numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. On numara çekilişi 9 Haziran Cuma akşamı saat 20:00'de gerçekleştirilecek.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

çekiliş topları

5 HAZİRAN ON NUMARA SONUÇLARI

ON NUMARA SONUÇLARI 5 HAZİRAN 2023 bilet sorgulama! ON NUMARA SONUÇLARI 5 HAZİRAN 2023 bilet sorgulama!

ON NUMARA KURALLARI NEDİR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

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