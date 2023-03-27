On Numara sonuçları bugün açıklandı mı? On Numara nasıl oynanır? 27 Mart bilet ve çekiliş sorgulama

On Numara çekilişi ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Haftada iki gün gerçekleştirilen çekilişe talep oldukça fazla. Şans oyunu severler çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Canlı yayında gerçekleştirilen çekiliş, noter huzurunda yapılıyor. Peki On Numara sonuçları bugün açıklandı mı? On Numara nasıl oynanır? Ayrıntılar haberimizde...

ON NUMARA SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANDI MI?

On numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. On numara çekilişi 27 Mart Pazartesi akşamı saat 20:00 itibariyle gerçekleştirilecek. Çekiliş sonuçlarını haberimizden ve aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.

27 MART ON NUMARA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

On Numara tek kolon fiyatı 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi rastgele sayılardan da oluşturabilirsiniz.

Satış noktalarında satılan On Numara oyunu kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.