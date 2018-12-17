On Numara sonuçları: Büyük ikramiye 1 kişiye! - MPİ 17 Aralık 2018 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları

On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) gerçekleştirdiği çekilişle belli oldu. On Numara'da geçen hafta Adana / Seyhan - Denizli / Acıpayam - İstanbul / Ataşehir - Muğla / Fethiye'den 4 talihli 10 bilerek büyük ikramiyeyi aralarında bölüştü ve kişi başı 84 bin 465 liranın sahibi oldu. Peki bu hafta On Numara'nın şanslı rakamları neler oldu? 17 Aralık On Numara çekiliş sonuçları ve geçen haftaki sonuçlarına dair detaylar haberimizde.

ON NUMARA SONUÇLARI - 17 ARALIK

6 - 9 - 15 - 19 - 21 - 23 - 24 - 27 - 33 - 35 - 44 - 46 - 48 - 50 - 62 - 65 - 67 - 70 - 71 - 72 - 75 - 80

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen 854. hafta On Numara çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. On Numara sonuçlarına göre İstanbul Fatih'ten bir kişi 10 bilerek 346 bin liralık ikramiyenin tek başına sahibi oldu.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.