Onarım yaptığı direkte akıma kapılan işçi öldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde arızayı gidermek için çıktığı yüksek gerilim hattında akıma kapılan işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Arat Dağı mevkisinde elektrik kesintisi olunca mahalle sakinleri durumu arıza ekibine bildirdi.
Arızayı gidermek üzere bölgeye gelen Zülfikar Kaynarpınar (25) onarım için yüksek gerilim hattına çıktı. Kaynarpınar, onarım çalışması yaptığı sırada akıma kapılarak yüksek gerilim hattında asılı kaldı.
İhbarla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kaynarpınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset otopsi işlemleri için Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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