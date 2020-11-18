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Önce 6 araca sonra evin duvarına çarptı!

18.11.2020 22:44 | Son Güncelleme:
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Önce 6 araca sonra evin duvarına çarptı!

İstanbul Esenler'de sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce 6 araca, ardından bir evin duvarına çarparak durabildi. Sürücü sıkıştığı otomobilin içinden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kemer Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre C.D. (28), otomobil ile cadde üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce cadde üzerinde park halinde olan 6 araca, ardından bir evin duvarına çarparak durabildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve İtfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı sürücü C.D., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı.

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