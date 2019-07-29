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Önce akıma kapıldı sonra yüksekten düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 15:50 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde boya yapan bir kişi, elektrik akımına kapıldıktan sonra yüksekten düşerek ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Belören beldesinde cami inşaatında çalışan Yılmaz Uçar (38), caminin dış cephesini boyadığı esnada elindeki uzun demir saplı fırçanın binanın yakınından geçen elektrik tellerine temas etmesiyle akıma kapılarak üzerinde bulunduğu iskeleden beton zemine düştü.

Önce akıma kapıldı sonra yüksekten düştü

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde boya yapan bir kişi, elektrik akımına kapıldıktan sonra yüksekten düşerek ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Belören beldesinde cami inşaatında çalışan Yılmaz Uçar (38), caminin dış cephesini boyadığı esnada elindeki uzun demir saplı fırçanın binanın yakınından geçen elektrik tellerine temas etmesiyle akıma kapılarak üzerinde bulunduğu iskeleden beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesi yapılan Uçar, önce Gölbaşı Devlet Hastanesine daha sonra ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Önce akıma kapıldı sonra yüksekten düştü

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